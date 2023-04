Ligue 2 - Pour assurer son maintien, le Stade Lavallois "doit se mettre dans une bulle" selon Lionel Cappone

Le rebond est impératif samedi pour le Stade Lavallois face à Grenoble en Ligue 2 (30e journée, 19h). En position de premier relégable, Laval se fait peur dans le sprint final. Alors quels sont les ingrédients pour ne pas (trop) trembler et performer sur le terrain quand la pression autour du club est forte ? France Bleu Mayenne a demandé à Lionel Cappone, ancien gardien du Stade Lavallois, et habitué à jouer le maintien entre 2013 et 2017.

France Bleu Mayenne : comment les joueurs d'Olivier Frapolli peuvent-ils rebondir d'après vous ?

Lionel Cappone : Il faut que le groupe reste soudé et qu'il fasse abstraction de ce qui se passe autour, même si ce n'est pas évident. Vous avez quand même une certaine pression. Il faut se servir surtout des choses positives au sein du groupe et ce qu'il s'est passé sur les matches. On parle-là de la survie du club. Ce serait dommage d'avoir fait autant d'efforts la saison dernière pour remonter et de tout gâcher cette saison. L'équipe doit se mettre dans une bulle.

C'est au staff aussi de se montrer créatif dans la préparation des matchs ?

Oui car les joueurs sont fatigués mentalement et physiquement. Je me souviens qu'un jour le directeur sportif Jean Costa avait fait une vidéo d'avant-match où on voyait les proches de chaque joueur adressé un petit message. C'était assez touchant, et ça avait marché. C'est tout bête. Moi j'avais même commencé à pleurer (rire). J'avais une larme. Ce sont des détails qui peuvent faire basculer des matchs ou avoir une motivation supplémentaire par rapport à l'adversaire.

Les joueurs actuels, pour beaucoup, ont connu le succès du titre de champion de National la saison dernière. Ca peut aider dans l'objectif maintien ?

Oui tout à fait. Et ils doivent, comme je le disais tout à l'heure, se servir de ce qui a fonctionné dans des matchs. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent l'importance que la Ligue 2 a pour le club et la pression économique autour. Quand vous descendez, ça veut dire que des contrats ne seront peut-être pas renouvelés pour des joueurs. Cette période est dure à gérer parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Et on commence à se projeter sur la saison prochaine. Il faut essayer de rester concentré sur le moment présent.

Lionel Cappone, est-ce que la dégringolade actuelle du Stade Lavallois au classement de Ligue 2 vous surprend ?

Ils ont peut-être le contre-coup physique de tout ce qu'ils ont vécu depuis un an et demi. On sait que le championnat National est très compliqué et qu'ils l'ont presque survolé. Ca leur a demandé une grosse débauche d'énergie. Derrière ils ont attaqué le championnat de Ligue 2 et c'est un sacré palier à franchir par rapport au National.

Cette année l'équipe a fait un gros début de saison et puis derrière il y a eu des blessures importantes. Je pense que c'est un peu un condensé de tout ça. Des fois, il suffit d'un grain de sable pour que la machine s'enraye. Au final, même si c'est un groupe qui vit bien, même s'ils se connaissent par cœur, ça reste un sport avec un adversaire.

L'ambiance familiale du club du Stade Lavallois peut aussi aider à travailler sereinement malgré la tempête ?

C'est sûr qu'ici on est pas à Marseille ou Saint-Étienne, où votre voiture peut être brûlée après des mauvais résultats. Mais il y a une attente du public et je crois qu'il sera présent en Mayenne. Les joueurs doivent se servir de l'engouement. En mai 2014, je me souviens du match contre Metz [le dernier de la saison de Ligue 2, Laval devait faire un résultat à Le Basser pour se maintenir, ndlr], il y avait 15.000 personnes dans les tribunes. C'était extraordinaire et on s'était servi de ça aussi. Aujourd'hui il y a des cadres dans l'équipe qui ont connu ce genre de situation, comme Anthony Gonçalves. C'est à eux de rassurer les jeunes du groupe.