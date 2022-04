Ligue 2 : pour continuer à rêver, Sochaux doit éteindre le feu toulousain

Le FCSM reçoit le leader Toulouse ce mardi à 20h au Stade Bonal. Un match au sommet pour les Jaune et Bleu, en pleine confiance après quatre victoires d'affilée. Mais le TFC affiche une forme insolente et des chiffres démentiels.

Dans la course à la montée, Aldo Kalulu et les Sochaliens reçoivent l'écrasant leader Toulouse.

C'est un ogre qui se présente au Stade Bonal ce mardi. Pour la 34e journée de Ligue 2, le FCSM reçoit le leader du championnat, qui peut d'ailleurs être promu en cas de victoire. Mais l'enjeu est tout aussi important pour Sochaux, toujours en quête de montée.

"Zéro pression"

Le FCSM a signé samedi à Nîmes une quatrième victoire de rang, meilleure façon de recevoir le cador du championnat. Les Sochaliens ont gagné en maturité ces dernières semaines, et cette victoire dans le Gard l'a d'ailleurs montré. Une dynamique qui leur permet de rester bien placés dans la course aux meilleures places possibles pour la montée, même si les Jaune et Bleu n'ont pas décollé de leur cinquième place.

L'importance de ce rendez-vous face au leader est autant mathématique que psychologique. Une victoire, et Sochaux frapperait un grand coup. Pas question toutefois de se faire avoir par l'enjeu pour l'entraîneur Omar Daf : "Il y a zéro pression, parce que l'on est déjà au delà de nos objectifs de début de saison. Il faut de la détermination : nous l'avons. Il faut des ambitions : nous les avons aussi. Mais les actes, c'est toujours sur le terrain, il ne faut pas trop parler avant."

Même sentiment pour les joueurs : le travail accompli est déjà bon, il peut simplement être meilleur. "Même une contre performance ne viendra pas entamer ce qui a été fait jusqu'à présent" tempère le latéral Valentin Henry. "On est une équipe fiable, on a fait nos preuves. On a ce qu'il faut pour lutter."

On constate qu'aujourd'hui, plus grand chose ne nous fait peur. On est là pour kiffer jusqu'au bout., et prétendre à la place qui nous sera due. On a faim, on continue d'avancer, et on a des beaux matchs qui nous attendent - Valentin Henry

Pour tenter cet exploit, les Sochaliens pourront compter sur un stade Bonal bien rempli. Le record d'affluence de la saison (12067 contre Ajaccio) devrait être battu : ce lundi soir à 20h, le club annonçait avoir déjà vendu 12.000 places.

Avec Weissbeck et Aaneba ?

Le FCSM pourrait retrouver deux joueurs cadres contre Toulouse. Forfaits à Nîmes, le défenseur Ismaïl Aaneba et le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck sont dans le groupe. Mais les deux restent incertains pour cette rencontre. Omar Daf a d'ailleurs annoncé un groupe composé de 20 joueurs.

Toulouse, tout feu, tout flamme

Face aux Sochaliens, c'est une équipe historique qui se dressera mardi soir. Le TFC a d'ores et déjà battu - à cinq journées de la fin !- le record du nombre de buts inscrits en une saison de Ligue 2 (à poule unique), en scorant à 77 reprises.

Les Violets connaissent une série encore meilleure que celle du FCSM, avec cinq victoires d'affilée. Sur les 11 derniers matchs, ils ont empoché 10 succès, en collant des buts à tout va. Le TFC a marqué 32 buts sur ces 11 rencontres : à titre de comparaison, Sochaux en a marqué 41 sur toute la saison, Ajaccio, 32.

Des chiffres qui donnent le vertige, des individualités hors normes (Van den Boomen, Healey en têtes de gondoles, 19 passes décisives pour le premier, 20 buts pour le second), ajoutés à un énorme enjeu pour les Toulousains. En cas de victoire à Bonal, ils peuvent être officiellement promus, si dans le même temps Auxerre et le Paris FC ne gagnent pas.

La deuxième partie de cette condition conviendrait bien sûr aux Sochaliens, qui croisent les doigts pour un faux pas de leurs concurrents directs. Ajaccio (2e) reçoit le Dunkerque (19e), Auxerre (3e) accueille Dijon (11e), et le Paris FC (4e) affronte Caen (7e).