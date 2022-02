Ligue 2 - Pour Eddy Gnahoré, rester à Amiens "était la meilleure chose"

Il s'est présenté en conférence de presse avec un léger sourire. Mais un sourire quand même. Avant d'aller défier Sochaux en Ligue 2, Eddy Gnahoré est revenu sur sa saison, son retour à Amiens, son expérience en Chine, sa grave blessure au genou. Lui qui avait de sérieuses chances de partir lors du mercato d'hiver a finalement décidé de rester à l'ASC et détaille ses ambitions pour la suite de la saison.

Je suis content ici

Listé parmi les joueurs susceptibles de quitter la Picardie, Eddy Gnahoré, 15 matches (10 en Ligue 2 et 5 en Coupe de France) avec Amiens depuis son retour explique qu'il a "discuté avec la direction. je pense que c'était une meilleure chose pour moi de rester. Je suis content ici, je reviens d'une longue blessure. Les choses se sont plutôt bien passées depuis que je suis revenu."

Plus à l'aise en relayeur

Pleinement concentré sur la deuxième partie de saison de son équipe Eddy Gnahoré estime que l'ASC, actuel treizième de Ligue 2, "n'a pas la place qu'il devrait avoir. Maintenant les paroles c'est bien, ça va avec le vent. On sait que c'est sur le terrain qu'on doit le prouver." Et le milieu de terrain admet aussi qu'il n'est "pas encore revenu à son meilleur niveau. Au départ le coach m'a fait évoluer devant la défense. J'aime bien me projeter, aller vers l'avant. Cela me fait plaisir d'être repositionné à un poste qui est plus celui de relayeur. Et je pense que ce poste va me permettre de retrouver mon meilleur niveau le plus rapidement possible."

L'expérience chinoise

Face aux micros, Eddy Gnahoré est aussi revenu sur son prêt, en 2020 à Wuhan, épicentre de la pandémie de Covid-19 en Chine. "Oui c'était un peu compliqué. Même si les choses s'étaient arrangées au moment où j'y étais il y avait quand même pas mal de restrictions. Ca veut dire que la ville de Wuhan elle même je n'y suis pas allé. Toutes les équipes étaient à Shangaï, pour une sorte de mini tournoi. Mais bon c'était une bonne expérience. J'en suis satisfait."