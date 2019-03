Ligue 2 : Pour Grégory Lorenzi (Stade Brestois), "le Président veut garder Jean-Marc Furlan"

Brest, France

- France Bleu : "Est-ce que vous confirmez l'offre de prolongation faite à Jean-Marc Furlan ?"

- Grégory Lorenzi : "Le Président a proposé un an, et un an supplémentaire en option. Si, à l'issue de la saison 2019/2020, le club accède à la Ligue 1, il aura une année supplémentaire. Si le club se maintien en Ligue 1, l'année sera renouvelée automatiquement."

- France Bleu Breizh Izel : "Pourquoi ne pas avoir proposé, dès maintenant, une prolongation de deux saisons ?"

- Grégory Lorenzi : "C'est la position de Denis Le Saint, le Président. Ce n'est qu'une proposition. Des échanges doivent encore avoir lieu, pour parler de cette prolongation. Rien n'est défini de notre côté. C'est un premier pas vers le coach. On va le recevoir pour discuter, et qu'il nous fasse part de ses volontés."

- France Bleu Breizh Izel : "Quand est prévue cette rencontre avec Jean-Marc Furlan et son agent, Yvon Pouliquen ?"

- Grégory Lorenzi : "J'ai écrit à son agent pour cela. La prochaine entrevue aura lieu dans la semaine du 25 mars."

Grégory Lorenzi : "Le club a grandi, aussi, grâce au travail du staff"

- France Bleu Breizh Izel : "On a senti Jean-Marc Furlan déçu lorsqu'il nous a parlé, publiquement, de cette offre..."

-Grégory Lorenzi : "Encore une fois, c'est une proposition, un pas vers lui. On aurait souhaité qu'il nous en fasse part avant d'en parler. C'est sa communication, on respecte, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On n'a pas de problèmes avec ça, ni avec lui. Le Président a la volonté de prolonger et de garder le coach. C'est comme avec un joueur, parfois le joueur est déçu, parfois on doit affiner des choses. Rien n'est défini de notre côté. La rencontre nous dira si on peut trouver cet accord."

- France Bleu Breizh Izel : "Vous souhaitez que Jean-Marc Furlan reste entraîneur du Stade Brestois ?"

- Grégory Lorenzi : "C'est une certitude. Sinon, il n'y aurait pas eu de proposition. Le Président est très satisfait. Le club a grandi, aussi, grâce au travail du staff. Il n'y a pas de raisons à ce que le Président ne souhaite pas voir l'entraîneur poursuivre chez nous. Que le coach ait des propositions à droite ou à gauche, ce n'est pas de notre ressort, mais on va discuter pour trouver une issue favorable."

- France Bleu Breizh Izel : "Vous êtes vous, malgré tout, mis en quête d'un successeur à Jean-Marc Furlan ?"

- Grégory Lorenzi : "Tant que le coach ne nous aura pas dit, officiellement, qu'il refuse de prolonger, on ne changera pas de fusil d'épaule. Aujourd'hui, on ne propsecte pas et ce n'est pas notre souhait. Si lui discute avec d'autres clubs, on en prend note mais je ne pense pas qu'on attendra la fin de saison pour savoir s'il prolonge chez nous."