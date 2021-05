Ligue 2 : pour le coach du TFC Patrice Garande, la saison "se termine le 15 mai"

Patrice Garande, à deux jours de la réception de Pau, ne pense absolument pas à un éventuel barrage. Le coach toulousain ne voit pas plus loin que le 15 mai.

Garande : "Vous ne pouvez pas fixer deux objectifs aux joueurs"

"Dans ma tête, la saison se finit le 15 mai. Ce n'est pas une question d'optimisme mais je prépare mes joueurs à ça : battre Pau et gagner à Dunkerque. Si vous voulez que les joueurs se surpassent et atteignent un objectif, vous ne pouvez pas en fixer deux. Vous ne pouvez pas leur dire qu'il faut tout faire pour monter mais il faut tout faire aussi pour être en forme après en cas de barrage. Pour que cela finisse le 15 mai il faut qu'on gagne deux matches avec les moyens qui sont les nôtres et avec une force mentale parce qu'il faudra aller puiser là-dedans", explique Patrice Garande.

Avant d'ajouter : "Si ça s'arrête le 15 mai on aura deux jours pour faire une fiesta de folie et la partager avec le plus de monde possible. Si ça ne s'arrête pas, on se remobilisera pour une série de trois matches éventuels. Aujourd'hui, je ne peux pas dire aux joueurs qu'il nous reste 5 matches. Ils me diraient que je ne crois pas à la montée directe. Pour moi, la saison s'arrête le 15 mai. C'est le message qu'on transmet aux joueurs."

Le TFC n'a pas son destin en main

Toulouse a quatre points de retard et une différence de but défavorable par rapport à Clermont, deuxième. Le TFC jouera mercredi soir au Stadium face à Pau un match en retard pour revenir à une longueur des Auvergnats et donc tout jouer sur la dernière journée samedi. Où Toulouse ira à Dunkerque et le Clermont Foot à Caen.