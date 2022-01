Ligue 2 (J21) - Au DFCO, muscler le mental pour améliorer les résultats

Faire passer son équipe d'un courant alternatif à un courant en série (de victoires), telle est la mission de l'électricien en chef Patrice Garande, entraîneur du DFCO. Cette saison, on assiste à des prestations parfois éclatantes, contre Auxerre ou Nancy. Renversantes, comme contre Grenoble. Douloureuses mais finalement heureuses, face à Bastia, Amiens ou Caen. Et malheureusement à des performances "affligeantes", comme contre Nîmes le weekend dernier. Un effectif de qualité sur le papier, des ambitions, un statut de relégué de Ligue 1 ... mais des prestations mouvantes. Un soucis avant tout mental ? Le sujet est pris au sérieux en interne. Explications, à la veille du déplacement à Rodez, samedi 15 janvier 2022, pour la 21e journée de Ligue 2.

Une personne venue de l'extérieur pour travailler l'aspect mental

Le président du DFCO, Olivier Delcourt, l'a dévoilé sur France Bleu Bourgogne dans 100% DFCO : "On a un spécialiste depuis deux mois au club, qui s'occupe des joueurs, du staff, de tout le monde". Ce n'est pas un préparateur mental, précise l'entraîneur Patrice Garande : "un préparateur mental, c'est quelqu'un qui prépare les joueurs à la compétition. Ce n'est pas ça, celui qui prépare les joueurs à la compétition, c'est moi". Appelons-le alors "le spécialiste". "

Dans une équipe de foot, dans un groupe, dans un club comme dans une entreprise, il n'y a rien de pire que les non-dits

"J'ai été l'un des premiers à travailler comme ça, avec un groupe, quand j'étais à Caen. Je travaillais avec une personne extérieure. Ici, c'était surtout de faire en sorte que les joueurs s'expriment pour évacuer le traumatisme de l'année dernière et aussi le traumatisme des cinq premières journées, explique Patrice Garande. Il rencontre des joueurs par groupes ou individuellement, et il est à la disposition des joueurs s'ils en ont besoin. Dans une équipe de foot, dans un groupe, dans un club comme dans une entreprise, il n'y a rien de pire que les non-dits. Il y a des joueurs qui ne parlent pas beaucoup, donc ça fait du bien quelquefois, quand on a quelqu'un de l'extérieur, de faire en sorte qu'ils s'expriment".

"Ce n'est pas un truc révolutionnaire", relativise le coach dijonnais. Pourtant, la pratique n'est pas si courante dans le monde du football professionnel, même si l'ancien entraîneur des "Rouges", Olivier Dall'Oglio, était par exemple très intéressé par ce sujet. "Si vous regardez les résultats vous pouvez dire 'ce n'est pas tellement efficace'. Bon. Moi je pense que c'est quelque chose d'important, il faut que les joueurs s'habituent à ça, assume Patrice Garande. Il faut de la communication entre tout le monde, entre les joueurs, ceux qui étaient là, ceux qui viennent d'arriver".

Un spécialiste du mental intervient au DFCO depuis deux mois, missionné par Patrice Garande Copier

Jouer uniquement le maintien ? Hors de question

Être fort mentalement, cela doit également se traduire dans les discours. Après la défaite contre Nîmes, plusieurs joueurs semblaient résignés, annonçant que le club ne pouvait, dans ces circonstances, jouer autre chose que le maintien . Un discours auquel ne goûte que très peu Patrice Garande : "On n'a pas le droit de parler de maintien quand on est au DFCO. Je leur ai dit que c'était honteux d'avoir parlé de ça. C'est hallucinant, on sort d'un match où on a été bidons et on dit ok on va jouer le maintien. Ah bon ? Bah non, ce n'est pas ça la remise en cause, ce n'est pas ça la remise en question. Sinon c'est trop facile".

Un entraîneur dans la veine de son président sur France Bleu Bourgogne lundi soir - "Non, on ne doit pas être résignés. A 18 journées de la fin, il y a plein de points à prendre, il faut se battre c'est tout". Message passé, reçu et relayé également par le capitaine Daniel Congré, alors qu'une réunion a eu lieu cette semaine pour débriefer la première partie de saison, vidéos à l'appui (réunion qui devait avoir lieu avant Nîmes, mais décalée à cause de la flambée des cas de Covid-19) : "On a fait preuve de suffisance par moments. On est malgré tout des compétiteurs, ambitieux, le maintien n'est pas un objectif. La 2e partie de saison est lancée, à nous de faire tout ce qu'il faut pour se replacer le mieux possible". Battre Rodez samedi permettrait de libérer les esprits. Pour commencer.

Pour le DFCO, pas question de viser seulement le maintien Copier

à lire aussi Les annonces du président Olivier Delcourt, invité de 100% DFCO