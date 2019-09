Ligue 2. Pour Le Havre, l'heure est venue de dompter les mal-classés

Le Havre, France

C'est un HAC au ralenti qui retrouve son stade Océane ce vendredi pour la 9e journée de Ligue 2. L'adversaire du soir n'est pas effrayant sur le papier : Châteauroux, 19e du championnat, un petit but marqué en huit matchs. Mais en réalité, les Berrichons peuvent poser bien des problèmes à ces Havrais là.

Que ce soit face à Niort (1-1), Grenoble (3-1) ou le Paris FC dernièrement (0-0), les Ciel et marine n'ont pas brillé à domicile face à des visiteurs à leur portée. L'air de rien, ce sont déjà quatre points qui se sont envolés à la maison. En sachant que Lorient, leader, possède trois unités d'avance sur les Normands, le calcul est vite fait...

Paul Le Guen, l'entraîneur, a déjà conscience d'un problème récurrent ces dernières saisons :

On m'en avait parlé, mais ce n'est pas une fatalité. Nous sommes favoris contre Châteauroux, mais ce sera très compliqué. Il faut aborder ces matchs avec énormément de détermination et d'humilité. Je veux que les joueurs soient habités par l'ambition."

Précédemment, le pressing, l'intensité et l'imagination ont fait défaut au stade Océane, souvent face à des équipes plus prudentes. Pour le capitaine Alexandre Bonnet, le HAC "doit monter d'un cran à plusieurs niveaux. On sait ce qu'on doit faire de mieux : l'intensité, le pressing, le mouvement. On doit percuter leur défense."

Le match nul à Orléans, un "signal" pour Paul Le Guen

Le retour de Pape Gueye, suspendu à Orléans vendredi dernier (2-2), devrait faire du bien à l'entrejeu havrais. Ce match dans le Loiret n'avait pas plu à Paul Le Guen, qui s'est appuyé dessus cette semaine. "On a revisionné le match, et on a montré des séquences aux joueurs, pour mettre en évidence ce qu'on a fait à Orléans comparé à ce qu'on a a fait avant. Ce qu'on a fait là bas n'est pas dramatique mais c'est un signal."

Poursuivi par plusieurs clubs au classement, un peu distancé par Lorient, Le Havre doit profiter de la venue de Châteauroux pour se relancer et séduire un public qui s'est jusqu'ici davantage enflammé en suivant les aventures de ses protégés en déplacement.

Ligue 2. J9. Le Havre - Châteauroux

Vendredi 27 septembre à 20h au stade Océane. Suivez le match en direct sur France Bleu Normandie dès 19h45 pour l'avant match et commentez sur Twitter avec le hashtag #BleuHac

Le groupe havrais :

Gorgelin, Fofana - Bese, Mayembo, Camara, Meras, Ersoy, W.Coulibaly - Bonnet, Fontaine, Ben Mohamed, Gueye, Dina-Ebimbe, Youga, Basque - Assifuah, Kadewere, Thiaré