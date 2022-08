Ligue 2 : Pour Matthieu Udol, le FC Metz n'a pas assez " respecté le Stade Lavallois "

Le staff et les joueurs du FC Metz ont sans doute passé une très mauvaise nuit, repensant au gâchis mayennais.

à lire aussi Ligue 2 : le FC Metz repris in extremis par le Stade Lavallois (3-3)

Après une première période rondement menée, au cours de laquelle les Grenats ont montré toutes leurs qualités offensives, avec en prime deux jolis buts signés, Matthieu Udol et William Mikelbrencis, le club à la Croix de Lorraine a très mal négocié le second acte : expulsion du portier Alexandre Oukidja, après une sortie hasardeuse et dangereuse, mauvaise gestion de l'infériorité numérique, incapacité à tuer le match avec ce raid solitaire de Niane, et Laval qui en profite pour revenir au score en moins de 15 minutes ; sans oublier bien sûr, le carton rouge de Fabien Centonze pour contestation.

Après la rencontre, dans les couloirs du stade Francis le Basser, le capitaine messin, Matthieu Udol est revenu sur cette deuxième période totalement ratée.

Pour l'ancien pensionnaire du centre de formation messin, "le FC Metz n'a pas respecté Laval et les Grenats ont été punis " .

Matthieu Udol, le capitaine du FC Metz, revient sur le nul de son équipe à Laval Copier

La bourde d' Oukidja

Auteur d'une belle parade en première période, le gardien du FC Metz, impeccable depuis l'entame du championnat, est retombé dans ses travers après la pause.

Alex Oukidja a été logiquement expulsé, après avoir taclé au niveau de la cheville, un attaquant lavallois, et hors de sa surface de réparation.

L'international algérien a reconnu son erreur et s'est rapidement excusé ! Mais le mal était fait et sa sortie dangereuse est le tournant du match et cela a permis de relancer le promu lavallois.

Pour le coach du FC Metz, Laslo Boloni, son gardien a " hélas fait le mauvais choix ".

Le coach du FC Metz revient sur l'expulsion de son gardien Alex Oukidja. Copier

N'Doram " caillassé " et Centonze passablement énervé

Deux cadres du FC Metz ont aussi passé une sale soirée en Mayenne. Après son entrée en jeu, la première de la saison, Fabien Centonze a été expulsé pour contestation, après avoir reçu coup sur coup deux cartons jaunes. Le défenseur messin s'est plaint d'une faute sur le troisième but lavallois. Ses remarques n'ont pas plu à l'arbitre Benjamin Lepaysan.

Juste à ses côtés, au moment de cette explication houleuse avec l'arbitre, Kévin N'Doram affirme, lui, avoir reçu une pierre au visage. Il portait d'ailleurs, après le match, un pansement sur le front. Le délégué de la rencontre a été averti de cet incident. Il pourrait le mentionner dans son rapport.

En tout cas, pour ces deux joueurs important de l'effectif messin, le retour en Ligue 2 n'est pas de tout repos !