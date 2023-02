Ligue 2 - Pourquoi la dégringolade du DFCO fait (très) peur

17e de ligue 2 et premier relégable. 10 défaites en 21 matchs cette saison. Les motifs d’inquiétudes sont nombreux et légitimes chez les supporters du DFCO, en ce début d'année 2023. La preuve, pour l’une des premières fois depuis son arrivée, après la défaite à Laval , l'entraîneur Omar Daf a souligné l’urgence de la situation : "Il reste encore beaucoup de matchs, mais là ça commence à avancer". Le National ? "J'y pense, mais on ne peut pas l'envisager", répondait mi-janvier le président Delcourt au micro de France Bleu Bourgogne . Au regard des résultats, pourtant, la perspective d'une chute à l'échelon inférieur, ce qui serait une première depuis 2003, est devenue bien réelle.

Parce que les temps de passage ne sont pas bons

21 points pris en 21 matchs, pas besoin d'avoir la Médaille Fields pour faire le calcul : en moyenne, Dijon prend un point par match depuis le début de la saison. Alors qu'il ne reste que (ou encore) 17 journées, à ce rythme, le DFCO totaliserait 38 points à la fin de la saison. Le rythme de croisière d'un bateau qui coule. Très probablement insuffisant pour se maintenir, dans cette saison où quatre équipes descendront en National (du 17e au 20e). Pour comparer, la saison dernière, le 17e de Ligue 2, Rodez, avait terminé avec 43 points. Le 18e, QRM, avec 40 points.

Non seulement le DFCO prend peu de points - dix points seulement depuis le mois d'août - mais en plus en perd contre des concurrents directs. Défaite contre Rodez, défaite contre Laval (au retour), défaite contre Annecy, défaite contre Niort, défaite contre le Paris FC. Les deux prochains matchs, contre Niort et Saint-Etienne, respectivement 20e et 19e, sont un tournant à ne pas rater, quoi qu'en disent les joueurs ou le staff.

Autre problème : le DFCO a le mal des transports. Dijon est la dernière équipe du championnat à l'extérieur. Une seule victoire (fin août, à Metz), deux nuls et sept défaites, le bilan est famélique. Peu rassurant à 10 jours d'un déplacement dans le Chaudron ... Peu rassurant, tout court.

Parce que le mercato n'a pas comblé tous les manques

Le président Olivier Delcourt avait annoncé début janvier l'arrivée de "deux-trois recrues". Deux renforts sont effectivement arrivés : le latéral Paul Joly (prêté par Auxerre), titulaire lors des deux derniers matchs, et l'ailier Marley Aké , (prêté par la Juventus) dans les dernières minutes du mercato. Surprenant, alors que l'entraîneur, Omar Daf, appelait de ses vœux depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, une doublure pour Mickaël Le Bihan. Un attaquant de pointe. Ce qui n'est pas le profil de Marley Aké.

"Ce qu'on cherchait, c'était un attaquant axial. Mais soit il fallait payer très cher pour attirer un joueur performant, sinon c'était de relancer un attaquant en difficulté dans son club, a reconnu Omar Daf après la défaite à Laval. L'autre option, c'était un joueur de couloir pour amener plus de danger et de centre". Ce plan B a été choisi.

Sans préjuger du rendement à venir de l'ancien minot de l'OM, Aké n'a jamais marqué le moindre but en pro. De plus, Joly et Aké sont deux jeunes joueurs, âgés de 22 ans, avec peu d'expérience au niveau professionnel, et donc pas forcément prêts et efficaces immédiatement. Ils auront besoin d'un temps d'adaptation, ce qui est légitime vu leurs profils. Ce n'est pas non plus une manière de préparer l'avenir, puisque les deux sont prêtés sans option d'achat. Cherchez la logique.

Parce que les années passent, et que les mêmes maux restent

Les difficultés du DFCO ne datent pas d’aujourd’hui. Ni d'hier. Un projet de jeu difficile à cerner, des défaillances techniques récurrentes, un équipe qui cède et qui plonge mentalement dans les moments clés, c'est une constante depuis trois saisons. Depuis 2020, quatre entraîneurs se sont succédés sur le banc dijonnais : Stéphane Jobard, David Linarès, Patrice Garande et Omar Daf. Tous ont rencontré et pointé du doigt les mêmes soucis. Etonnant, alors que seuls six joueurs actuellement au club l’étaient déjà il y a deux ans, lors de la descente de Ligue 1 à Ligue 2 (Allagbé, Coulibaly, Ngouyamsa, Marié, Ndong, Assalé).

Quelles solutions ?

Si les supporters sont aussi pessimistes, c'est parce que peu de solutions se présentent pour inverser la tendance. Changer les joueurs, pour provoquer un électrochoc ? Omar Daf l'a tenté, sans succès, contre Laval, avec les titularisations d'Allagbé, Camara, Tchaouna. Aller encore plus loin, en intégrant des jeunes ? Une solution "miracle" rarement payante. En changeant complètement de système tactique (au delà du 4-2-3-1 ou du 4-3-3), avec une défense à trois ou un 4-4-2 à plat ? Peu probable.

En changeant d'entraîneur ? Le remède a été utilisé plusieurs fois ces dernières saisons. "Ce n'est pas moi qui me séparerait d'Omar Daf", répondait d'ailleurs à la mi-janvier Olivier Delcourt. Même si "tout va très vite dans le football" selon le poncif, il serait étonnant de le voir se dédire en si peu de temps.

Alors que faire ? "Il faut se bouger, on ne peut plus se permettre de dire le prochain, le prochain, il n'y a pas de temps à perdre, il faut une mobilisation générale, admet le défenseur Daniel Congré. Il faut prendre conscience du danger. Si on tire tous dans le même sens, on s'en sortira". En l'absence de véritables "aboyeurs" dans le vestiaire, de leaders capables d'entraîner tout le monde derrière eux, une remontée au classement ne peut venir que d'une prise de conscience individuelle des joueurs. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant.

