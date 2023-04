Ligue 2 : pourquoi le Stade Lavallois n'y arrive plus ?

Samedi soir à Metz, le Stade Lavallois a subi sa cinquième défaite de rang. C'est la pire série de la saison pour l'équipe d'Olivier Frapolli. Il faut remonter à la saison 2016/2017 pour retrouver pareille contre-performance. C'était pour achever la pitoyable saison de Ligue 2, l'année de la descente en National.

ⓘ Publicité

Alors qu'elles peuvent-être les raisons de ce surplace lavallois ? Voici quelques débuts d'explications. D'abord, il y a probablement eu une forme de relâchement après la victoire à Pau, fin février. Avec 8 points d'avance sur la zone de relégation, l’équipe de Laval s'est certainement dit, inconsciemment peut-être, que le plus dur était fait, que les quatre équipes qui allaient descendre étaient déjà toutes désignées.

Les Tango pas épargnés par les blessures

Une autre raison, ce sont les absences, dont certaines pèsent lourd. Après celle de Maggiotti à compter de fin décembre, s'est ajoutée celle de Sam Sanna. Le milieu de terrain prêté par Toulouse a disputé son dernier match à Pau. Hasard ou coïncidence, Laval n’a plus pris un point depuis que Sanna est à l’infirmerie.

Autre explication aux mauvais résultats du Stade Lavallois, c'est le rendement insuffisant des attaquants. Des joueurs offensifs qui ne sont pas assez efficaces dans la zone de vérité. Sur les dix derniers matches (ceux de la phase retour), on note deux buts pour Naidji, deux buts pour Elisor et un seul pour Durbant. C'est très insuffisant.

Il n'y a, sur ce qu'on voit, aucun joueur capable de faire la différence, et là encore, on ne peut s'empêcher de penser à Julien Maggiotti.

C'est collectivement et avec beaucoup d'acharnement que Laval pourra retrouver de la réussite et s'en sortir.