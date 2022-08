Ligue 2 : pourquoi les Girondins de Bordeaux sont-ils de nouveau auditionnés par la DNCG

Et de trois ! Les Girondins de Bordeaux sont de retour ce mardi devant la DNCG pour la troisième fois de l'été. Mais cette fois-ci, les Marine et Blanc ne joueront pas leur avenir devant le gendarme financier du football français. Depuis la semaine dernière, ils sont sûrs de jouer cette saison en Ligue 2 grâce à leur réintégration par la FFF. Ils sont de nouveau entendus par l'instance tout simplement car c'est la règle ! Quand un club est recalé deux fois par la DNCG avant d'être finalement sauvé in extremis par la Fédération, il doit repasser par la première case.

La DNCG peut en effet décider ou non d'imposer certains mesures restrictives : un encadrement de la masse salariale, le fait de devoir vendre avant d'acheter ou carrément une interdiction de recruter. Gérard Lopez, le propriétaire et président des Girondins :

"On espère qu'ils vont nous laisser travailler tranquillement puisqu'on a un dossier quand même qui tient maintenant fortement la route. Si c'est le cas (aucune mesure), les soucis seront derrière nous."

Des recrues dans les "starting-blocks"

Aujourd'hui, le scénario le plus probable est de se voir infliger un encadrement de la masse salariale comme la saison dernière. Une mesure qui n'aiderait vraiment pas la direction des Girondins pour faire son mercato. Si par exemple elle était encadré à hauteur de 11 millions d'euros (elle est aujourd'hui encore de 17 millions d'euros), il faudra alors vendre pas mal de joueurs pour être dans les clous à la fin du mercato. Selon nos informations, le club devrait par ailleurs présenter un budget entre 50 et 55 millions d'euros. Ce serait le plus gros de la Ligue 2 et de loin.

En revanche, si aucune mesure n'est prise, le mercato des Marine et Blanc va très vite s'accélérer selon Gérard Lopez : "Il y a des joueurs qui attendent, qui sont dans les starting-blocks. Il faut juste qu'on est le feu vert pour pouvoir travailler." Cela permettrait aussi au club dans un premier temps de demander les homologations de contrats de Yoann Barbet et Vital Nsimba, les deux premières recrues officieuses des Girondins et qui n'ont pas pu jouer le premier match de championnat conte Valenciennes. L'objectif est bien sûr de se présenter à Rodez samedi (19h) avec une équipe renforcée.