Ligue 2 : pourquoi pas un premier succès du SCB à Quevilly-Rouen ?

A peine rentrés de Toulouse dimanche, les hommes de Mathieu Chabert ont repris l’avion dès hier pour préparer au mieux ce match à Quevilly au cours duquel ils vont retrouver leur dauphin de la saison dernière en National. Mais un promu qui a mieux démarré avec 7 pts au compteur contre 2 seulement pour les bleus. Ces derniers courent donc toujours après leur première victoire pour leur retour en L2. Deux nuls pour l’instant et une courte défaite à Toulouse mais Mathieu Chabert, l’entraineur, se dit " confiant " au vu du contenu des prestations bastiaises. _"Je n'ai pas d'inquiétude même si le début de saison n'est pas idéal. Il y a de nombreux signaux qui sont au vert. Il nous manque quelques petits détails qui sont importants à ce niveau-là. On paye cash nos erreurs. Mais il y a du positif aussi, notamment sur le fait que nous nous créons beaucoup d'occasions. Il faudra provoquer la chance et la réussite par un investissement plus grand encore. C'est dommage de ne pas prendre de points avec les contenus que l'on propose_. Mais si l'on ne prend pas de points, c'est que nous ne sommes pas encore assez performants. Pour autant, je me dis que nous sommes très proches du niveau de ligue 2 et qu'on est capables de bien figurer dans ce championnat."

Les bastiais seraient bien inspirés de signer un premier succès ce soir à l'occasion d'un déplacement néanmoins difficile. Une victoire qui serait synonyme de confiance et qui permettrait d'envisager les prochains rendez-vous avec plus de sérénité.