Ligue 2. Premier coup dur avant même le début du match pour le SM Caen

Première journée de championnat de Ligue 2, et premier coup de Trafalgar pour le SM Caen. Alors qu'il doit déjà allé jusqu'à Troyes pour un match qu'il aurait dû disputer à Paris contre le Paris FC, le club normand a vécu une déconvenue ce samedi matin, avant même que le match de commence.

Arrivés vers 9h à l'aéroport, les dirigeants et joueurs normands ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur avion était victime d'une panne. Décollage impossible depuis Carpiquet. Pas possible non plus de faire affrêter un nouvel avion en si peu de temps.

Un temps de trajet multiplié par trois

Unique solution pour les Malherbistes : prendre le car. Ce qu'ils ont fait en milieu de matinée. Après deux heures de route, la pause déjeuner s'effectue en région parisienne, avec des "pasta box", préparée par un traiteur caennais. La délégation normande doit arriver à Troyes vers 16h30, à l'heure pour la collation à l'hôtel, comme initialement programmé. Ils leur aura fallu trois fois plus de temps que prévu pour rallier la préfecture de l'Aube.

Il n'y aura donc pas besoin de décaler le coup d'envoi du match, comme ça avait été le cas le 15 janvier 2022. Caen devait alors se rendre à Sochaux pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Si les Malherbistes avaient décollé sans encombre, c'est pour l'atterrissage que les choses s'étaient compliquées.

A cause du brouillard, impossible pour l'avion de se poser à Colmar, puis à Bâle-Mulhouse. C'est finalement à Stuttgart que les Caennais avait atterri, puis lancé une course contre la montre pour arriver à temps au stade Bonal sur les coups de 19h. Les Doubistes, la Ligue et l'arbitre avaient accéder à la demande du SMC de décaler le coup d'envoi d'une heure.

Sans doute dans l'adrénaline de la course, les Caennais avaient réalisé une sacrée première période, menant 2-0 à la pause. En revanche, les longues heures de voyages avaient pesé énormément dans les jambes des footballeurs calvadosiens, qui s'étaient fait renversés au bout du temps additionnel, à 10 contre 11 (3-2). Espérons que le scénario ne se répète pas ce samedi soir, en ouverture du championnat, face au Paris FC, un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur France Bleu, de 18h30 à 21h.