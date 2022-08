Ligue 2 : premier gros test pour Sochaux à Guingamp

Sochaux passe sûrement le premier test sérieux de son début de saison ce mardi à Guingamp. Les Jaune et Bleu, 6èmes, défient des Bretons, 3èmes et impressionnants depuis le début du championnat. On va savoir si le FCSM est au niveau des meilleurs.

"Guingamp, c'est une autre paire de manches !" OIivier Guégan ne pouvait pas mieux planter le décor des réjouissances qui attendent les Jaune et Bleu ce mardi à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 2. Sochaux, 6ème, rend visite aux Costarmoricains, 3èmes, dans leur stade de Roudourou à 20h45. Pour l'entraîneur sochalien, et pour toute son équipe, il s'agit là du premier défi de taille du FCSM en ce début de saison face à un adversaire certainement supérieur à tous ceux déjà rencontrés. L'En Avant vient de s'imposer à Bordeaux (0-1) et pratique un football de qualité. Ce duel va donc permettre de savoir si Sochaux est réellement revenu au niveau des meilleurs, si son redressement actuel confirme sa (re)montée en puissance, et si les supporteurs sont donc en droit d'avoir de vrais espoirs cette saison.

En Avant "Guégan" !

Pour le coach sochalien, ce match face à Guingamp est l'occasion "de voir comment mon équipe va se comporter quand on n'aura pas le ballon, mais surtout quand on l'aura. Je veux voir un gros contenu dans ce match, de l'enthousiasme. Guingamp est une équipe joueuse, qui aime avoir le ballon, à nous de lui en priver, de prendre la main sur le match. Plus on avancera dans le match, et plus le score sera "tenu", plus on aura de chances de faire un très bon résultat. A nous de continuer à avancer comptablement."

Le mercato de côté

Autre enjeu de ce match, garder tout le groupe sous pression en cette période de fin de mercato plutôt agitée "Il y a beaucoup de questions sur d'éventuels départs de certains joueurs. Peu importe ceux qui sont en pourparlers pour partir ou pas, ils sont à 100% concernés avec le groupe, on en parle entre nous, mais on est des grands garçons et chacun sait faire la part des choses." explique Maxence Prévot, le gardien du FCSM ce lundi lors de la conférence de presse d'avant-match. Et de poursuivre "Si tout le monde est encore ici c'est pour jouer à fond pour ce club. Il n'y a pas de tricheurs dans ce groupe. On veut garder ce groupe qui marche bien ces derniers temps, c'est important de le garder au complet" pour le portier sochalien qui sera à la tête du même groupe de joueurs que face à Niort. Kalulu et Ndiaye sont du voyage en Bretagne, Henry en est lui toujours absent.

Vivez le match Guingamp-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 20h30 ce mardi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade de Roudourou (coup d'envoi à 20h45)