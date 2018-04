Le baptême du feu pour Didier Tholot sur le banc de l'AS Nancy Lorraine ce lundi soir. Le quatrième entraîneur de Nancy cette saison sera aux commandes pour son premier match face à Lens, au stade Bollaert. L'ASNL est 18e, les Nordistes luttent aussi pour leur maintien avec seulement six points de plus que Nancy. Coup d'envoi à 20h45, avant-match dès 20h15 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Abergel à droite, Eler d'entrée ?

Faudra-t-il s'attendre à des changements ? "Certainement", répond coach Tholot qui a tenté des solutions nouvelles cette semaine à l'entraînement. Laurent Abergel devrait ainsi débuter arrière droit, son poste de formation. Quant à Patrick Eler, souvent réclamé par les supporters, il a de grandes chances d'être présent au coup d'envoi sur le pelouse de Bollaert. Le groupe devra digérer ces changements mais aussi résister à la pression d'une rencontre face à un concurrent direct pour le maintien. Didier Tholot ne veut pas en entendre parler :

Se dire qu'on peut réduire la distance avec Lens, peu importe. On sait que si on fait trois victoires voire quatre, on sait qu'on n'aura pas besoin des autres [...] Même si c'est à Lens, même si ça paraît prétentieux, on va préparer l'équipe à aller gagner à Lens [...] Si on a peur d'aller à Lens, il vaut mieux qu'on reste à la maison."

L'AS Nancy Lorraine devra de nouveau montrer un visage conquérant à l'extérieur alors que l'équipe reste sur une prestation très timide à Clermont et une défaite honorable à domicile face au leader Reims. Nancy doit mettre fin à sa spirale négative alors que les matchs vont s'enchaîner. Nancy sera de nouveau en déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio ce vendredi.

Le groupe nancéien

Jourdren, Ndy Assembe, Cétout, Yahia, Lang, Diagne, Badila, Muratori, Fischer, Abergel, N'Guessan, Ba, Bassi, Hadji, Dalé, Nordin, Koura, Eler, Dembélé.

Blessés : Marchetti, Robic, Chernik, Chrétien, Busin, Cuffaut, Clément.

Choix : Bidounga, Barka.

Le groupe lensois

Belon, Vachoux, Duverne, Cvetinovic, Gersbach, Duplus, Dja Djédjé, Sagnan, Koukou, Mesloub, Diarra, Markovic, Ephestion, Chantôme, Lopez, Zoubir, Fortune, Bayala.

Blessés : Bellegarde, Hafez, Fofana, Madri, Ebosse