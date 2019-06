Ligue 2 : première rentrée des classes pour Jean-Louis Garcia à la tête de l'ASNL

Velaine-en-Haye, France

Alors que l'AS Nancy Lorraine attend de savoir dans quel championnat elle commencera la saison (le club attend la validation de sa participation à la Ligue 2 le 1er juillet prochain), les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement ce mardi 18 juin en forêt de Haye. Un retour sur le pré avec "seulement" 19 joueurs et une seule recrue, l'attaquant Ande Dona Ndoh.

Sur la butte au dessus du terrain des pros, ils sont une dizaine de passionnés, comme Damien, sweat rouge et blanc sur les épaules :

"C'était prévu, je me suis dit autant montrer notre soutien, même si c'est compliqué. Voilà, on attend la décision de la DNCG, je suis assez confiant."

Sur le terrain, ils sont 19 joueurs. Les recrues Souleymane Karamoko, Edmond Akichi et Ousmane Cissokho sont excusés, tout comme El Kaoutari et N'Guessan pour des raisons personnelles. Des joueurs rassurés par les "présidents" Jacques Rousselot et Jean Michel Roussier, explique l'entraineur Jean Louis Garcia :

"Les présidents sont venus rassurer les joueurs par rapport à ce qu'ils allaient mettre en oeuvre, ils n'ont aucun doute sur le fait que l'on soit en Ligue 2. J'ai une grande confiance en eux. On a qu'une chose à faire, se préparer à être une équipe de Ligue 2 prête pour le premier match contre Orléans."

Ce groupe de 19 joueurs est amené à beaucoup évoluer dans les jours et semaines à venir. Karamoko et Akichi sont attendus en forêt ce mercredi pour la reprise. Le gardien Baptiste Valette est dans les startings blocks et attend une validation de la DNCG le 1er juillet. Quid de Danilson Da Cruz et Patrik Eler qui ne partent pas forcément avec une longueur d'avance ? Quel rôle pour les jeunes de l'effectif, les onze éléments issus du centre de formation ? Rien n'est encore acté, assure Jean-Louis Garcia :

"Je veux me faire mon propre avis mais il y aura un deal. Il y a une équipe réserve, qui a été en échec et cette équipe-là, il va falloir la faire remonter. Il va falloir qu'ils fonctionnent de temps en temps avec ce groupe-là. Et ceux qui ne sont pas d'accord, il faudra une solution, parce que ça ne pourra pas marcher."

Une équipe réserve en Régionale 1, entraînée par Paul Fischer et Gaston Curbelo. L'AS Nancy Lorraine a procédé à une refonte de l'organigramme du centre de formation : Nicolas Florentin sera en charge des U18, Sébastien Hanriot sera à la tête des U17, Abdeslam Ouaddou entraînera les U16. Damien Grégorini s'occupera des gardiens, José Martinez de l'analyse vidéo, Arnaud Lesserteur et Rémy Arménio de la préparation physique. Patrick Moreau, qui avait la charge des U19, quitte le club.