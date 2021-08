Ligue 2 : Première victoire de la saison pour le SCB à Quevilly (2/1)

Elle était attendue, elle est arrivée hier soir : la première victoire en Ligue 2 du SCB !

Les Bastiais sont allés l’emporter à Caen, 2 buts à 1, face à l’équipe de Quevilly-Rouen, montée de National en L2 comme le Sporting. Des retrouvailles qui ont donc profitées aux bastiais qui courraient après ce premier succès depuis l’ouverture du championnat le 24 juillet. Diongue et Schur ont été les artificiers bastiais de cette belle soirée. "On a été dans la lignée de notre début de saison. Mais on a réussi à concrétiser les situations que nous avons eu devant le but adverse. On a enfin ce que l'on mérite. On démarre comptablement notre championnat avec cette première victoire" indiquait au coup de sifflet final Mathieu Chabert, l'entraineur bastiais.

" C'est une victoire importante avant le prochain déplacement compliqué à Pau. Il fallait le faire. Et nous l'avons fait avec la manière, et c'est très bien " indiquait de son côté Yohan Bocognano qui faisait son retour au sein de la défense bastiaise.

Avec ce premier succès, le SCB se positionne à la 11e place du classement avec 5 points avant un nouveau déplacement ce samedi à Pau.