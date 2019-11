Ligue 2 : première victoire pour le HAC depuis le mois d'août

Le Havre, France

Les Ciel et Marine retrouvent des couleurs ! Le Havre largement battu Guingamp lundi soir (4-0) en match de clôture de la 15e journée de Ligue 2. Le HAC n'avait plus gagné en championnat depuis le 30 août dernier.

Quatre buts en seconde période

Les joueurs de Paul le Guen se sont réveillés au retour des vestiaires. Dina-Ebimbe a ouvert le score à la 53e minute, suivi par Jean-Pascal Fontaine à l'heure de jeu. Jamel Thiaré a inscrit le 3e but havrais de son but à la 69e avant d'obtenir un penalty en fin de match, transformé par Tino Kadewere.

"On attendait cette victoire depuis un bon moment et elle fait du bien, souffle Paul le Guen. Elle récompense aussi beaucoup d'efforts. On a fait la deuxième mi-temps qu'il fallait : on souffrait d'un manque de confiance et ça c'est libéré, c'était beaucoup plus fluide avec des joueurs qui prenaient des initiatives. La confiance change tout."

Grâce à cette victoire, le HAC remonte à la sixième place du championnat. Prochain match dès vendredi à Rodez.