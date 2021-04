Ligue 2 : privé de cinq joueurs, un TFC affaibli se déplace à Guingamp

C'est un TFC très diminué qui se déplace ce lundi soir à Guingamp (18e) pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Toulouse sera privé de 5 joueurs, dont Amine Adli et Stijn Spierings, tous contraints à l'isolement après avoir été testés positifs au coronavirus la semaine dernière.

Après les trois premiers cas de Covid-19 révélés lundi dernier, des nouveaux tests réalisés vendredi soir sur l'ensemble de l'effectif se sont en effet révélés positifs pour deux autres joueurs. Un coup dur qui n'entame pas le moral des Violets actuellement 2e, et bien partis pour remonter dans l'élite à la fin de la saison.

Des absences qui "n'empêchent pas d'aligner une équipe compétitive"

"L'envie et la mentalité des joueurs est là" indique le coach Patrice Garande. Selon lui, ses joueurs sont motivés et prêts pour affronter la formation Bretonne. "On s'est tout de suite projeté sur Guingamp après l'annonce des tests positifs la semaine dernière" poursuit le technicien qui assure que le groupe "n'est pas abattu et ne veut surtout pas se chercher des excuses. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a à faire. On est prêts à aller à Guingamp pour faire le match qu'on attend de nous."

Cette cascade d'absences "ne perturbe pas le groupe" renchérit le défenseur Sébastien Dewaest qui voit même "de la chance dans le fait de n'avoir que cinq cas positifs". Pour le footballeur belge "cela ne nous empêche pas d'aligner une équipe compétitive face à Guingamp". Une formation bretonne décevante cette saison mais dont se méfie le défenseur Violet. "C'est une équipe qui n'a pas souvent la possession du ballon mais qui essaye de vite se projeter dès la récupération et qui est redoutable sur les phases arrêtées donc il faudra rester prudent tout en mettant du rythme dès l'entame pour faire bouger cette défense et ainsi créer des espaces."

En cas de succès ce lundi au stade du Roudourou, les hommes de Patrice Garande se rapprocheraient à seulement un point du leader troyen, et prendraient quatre points d'avance sur le troisième, Grenoble. La rencontre TFC - Guingamp est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie, coup d'envoi à 20h45.