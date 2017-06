Ligue 2 : QRM jouera ses premiers matchs "à domicile" au MMArena du Mans

Fin du suspens, pour les supporters de QRM. En raison de travaux au stade Diochon, l'équipe tout juste promue en Ligue 2 jouera ses premiers matchs "à domicile" au Mans, la saison prochaine. Le MMAréna vient d'être retenu comme solution de replis.

Comme France Bleu le laissait entendre ce mardi, c'est bien au Mans que QRM va jouer ses premiers matchs "à domicile" la saison prochaine, en Ligue 2. En raison de travaux dans son stade Diochon, le club du Président Michel Mallet cherchait une solution de replis. Les stades du Havre, de Beauvais et de Caen avaient été étudiés, mais c'est finalement le MMAréna qui a été retenu, pour au moins cinq rencontres, dont la première face à Sochaux, le premier week-end du mois d'août. Le coût de la location n'a pas été communiqué.

Pour faciliter le déplacement des supporters normands, QRM mettra en place des navettes en bus au départ du Parc Expo de Rouen, chaque jour de match "à domicile", direction Le Mans. Le prix des places pour ces matchs sera fixé à 10 euros par personne. Rouen et Le Mans sont distantes de quelques 210km. Il faudra compter un peu plus de deux heures de transport pour se rendre dans la capitale de la Sarthe, via l'autoroute A28.