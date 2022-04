Ligue 2 : QRM de nouveau barragiste après sa défaite face à Nîmes (1-0)

Les Quevillais retrouvent la 18e place du championnat après leur défaite ce mardi soir face à Nîmes (1-0). Les rouges et jaunes ont manqué leur entame de match, et les Crocos n'ont pas fait de cadeaux.

QRM n'a pas vraiment existé en première mi-temps face à Nîmes ce mardi soir. Pire, les Rouges et Jaunes ont été puni d'entrée de jeu (9e minute, but d'Eliasson). La course au maintien n'est pas compromise mais elle est très mal engagée face à un adversaire qui était à la portée des Quevillais. QRM est 18e de Ligue 2 à 34 points.

Manque d'intensité

"Il y a deux choses, la torpeur et l'endormissement. Peut-être que l'on a mal géré la récupération. Ce qui est certain c'est que le changement de système nous a permis de revenir dans le match", analyse en fin de rencontre Fabien Mercadal, l'entraîneur de QRM.

Son équipe n'est pas rentrée dans le match comme il le souhaitait. "J'ai comme l'impression que parfois on refuse de prendre notre bonheur. Sur ce match il y a des situations, on doit mieux gérer la dernière passe, l'engagement dans la surface. C'est comme si on avait attaqué le match en étant un peu endormi", poursuit l'entraîneur.

Les Rouges et Jaunes vont devoir se relever, face à Nancy dès ce vendredi. La rencontre sera à suivre sur France Bleu Normandie.