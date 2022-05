Ligue 2 : QRM s'impose face à Dunkerque (3-1) et fait le plein de confiance avant les barrages

QRM avait très peu de chances d'éviter les barrages. Depuis ce samedi, c'est désormais officiel. Même avec leur victoire face à Dunkerque (3-1) pour la 38e et dernière journée de Ligue 2, les joueurs de Fabien Mercadal vont devoir passer par la case barrage. Ils affronteront le 3e de National, Villefranche-Beaujolais.

Direction Villefranche-sur-Saône

"On a préparé ce match (face à Dunkerque, ndlr) qui allait nous servir de rampe pour les barrages", explique Fabien Mercadal l'entraîneur. "On avait bien programmé ce match sur le passage des barrages. Mais cette première mi-temps face à Dunkerque, très sincèrement, on l'a mal utilisée. Il faudra sans rappeler. Elle nous dit clairement que si on met pas tous les ingrédients, on ne peut pas exister", analyse le coach.

En 1ere mi-temps, les Quevillais sont passés à côté. Menés dès la 15e minute de jeu (Brahimi), ils ont égaliser ensuite par l'intermédiaire de Nazon (27e). "En 1ere mi-temps, il n'y a rien de ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu de bloc équipe, pas de fraîcheur, trop d'hésitations. Dans le même match, on a eu tout ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce qu'il faut faire", ajoute Fabien Mercadal.

Les rouge et jaune se sont réveillés en 2e mi-temps. Sabaly met les siens sur la bonne route (69e) avant le dernier but quevillais par Jozefzoon (75e). "Maintenant c'est à nous de trouver les ingrédients pour réussir ces barrages. Mais le plus important à retenir c'est l'implication du groupe. On a une bonne team. Tout le monde est impliqué, concentré. Il y a un refus de retourner en national", renchérit Fabien Mercadal.

Le match aller des barrages est programmé le mardi 24 mai à 20h30. Le match retour à Diochon sera le dimanche 29 mai à 16h.