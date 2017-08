Ligue 2 : QRM tombe de haut face à un Bourg-Peronnas ultra-réaliste (1-4)

Quevilly-Rouen Métropole a fait ce samedi 11 août le dur apprentissage de la Ligue 2. Face Bourg-Peronnas, avant-dernier au début du match, les Normands ont encaissé une sévère défaite (1-4), malgré un match de bonne facture. Au soir de la 3ème journée, QRM descend à la seizième place du classement.

Après deux matchs nuls face à des gros bras de Ligue 2, Lorient et Sochaux, Quevilly-Rouen a lourdement chuté face à Bourg-en-Bresse Peronnas, un concurrent direct pour le maintien (1-4). Les Normands vont pouvoir ressasser leur prestation, car elle n'a pas été mauvaise, mais le manque de réalisme leur aura été fatal.

Côté bressan, à l'inverse, on a su être efficace, et ce, dès la quatrième minute. A la réception d'une mauvaise relance de Mendy et Oliveira, Bègue a parfaitement décalé Merdji. Premier tir et premier but pour le FBBP. Cet insolent réalisme va se poursuivre en deuxième période avec trois buts sur les trois premiers tirs cadrés de la période, de la tête de Perradin (67'), des pieds droits de Merdji (68'), encore lui, et Sarr (75').

Duhamel manque un pénalty

Dans l'entrefait, à 0-3, QRM a eu l'occasion de recoller au score, mais Mathieu Duhamel l'a manqué. Aristote Madiani a obtenu un pénalty mais l'attaquant normand a vu son tir mou et centré repoussé par Gaëtan Deneuve. Jordan Lefort va tout de même réduire le score à dix minutes de la fin, en vain mais pour l'honneur.

Après deux bons résultats nuls, QRM tombe de haut, c'est le difficile apprentissage du haut niveau. Désormais seizièmes, les joueurs de Manu Da Costa devront aller se racheter en Corse, à Ajaccio, vendredi prochain, sous peine de descente dans la zone rouge.