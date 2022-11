Ligue 2 : quand le FC Metz fait les montagnes russes

Avec le FC Metz, il faut avoir l'estomac bien accroché ! Cette première partie de saison des Grenats a été plutôt mouvementé, avec des hauts et des bas. Mais la récente bonne série des Messins laisse entrevoir un espoir de remontée au classement de la Ligue 2.

Le bilan comptable des Grenats

A l'issue de la 15e journée de la Ligue 2, le FC Metz se classe huitième, avec 11 points de retard sur le leader havrais et 7 unités de moins que Bordeaux, deuxième.

Il totalise 6 victoires et 3 nuls contre 6 défaites. Son attaque avec celle du Havre et de Sochaux est la meilleure de Ligue 2 (24 buts). Sa défense, en revanche, avec 21 buts encaissés, est la 18e du championnat.

Le relégué messin s'est bien repris avant la trêve, signant deux victoires en championnat (ASSE et Paris FC) et deux autres en Coupe de France (Raon, SAS). Pour rebondir, le coach grenat, s'est notamment appuyé sur Anthony Musaba et Cheick Tidiane Sabaly, qui jusque-là étaient cantonnés au banc des remplaçants.

Mais le FC Metz a aussi connu un mois de septembre et d'octobre terrible, avec seulement cinq points pris sur 21 possible.

La défaite contre Guingamp, le 12 septembre dernier (3-6) et son scénario incroyable - Le FC Metz menait 3 à 1 après 15 minutes de jeu, mais a ensuite perdu 3 joueurs sur expulsion - a laissé des traces ! Les Grenats ont notamment joué 4 matchs sans Danley Jean-Jacques et 3 rencontres sans Kiki Kouyaté.

Avant cette période sombre, le FC Metz avait connu un début de championnat contrasté, avec des victoires contre Amiens et Valenciennes, des défaites contre Dijon et Caen et un nul évitable à Laval.

Plusieurs fois, le staff messin a reconnu que le mercato estival a été nocif au FC Metz : le transfert tardif de Fabien Centonze à Nantes, les envies de départ de Kiki Kouyaté ont pesé sur la vie du groupe?

Pour espérer rebondir, après le Mondial au Qatar, le FC Metz devra bien gérer la fin de la phase aller , avec les réceptions de Niort et QRM et des déplacements à Nîmes et Grenoble.

Mikautadze brillant mais inconstant, Niane décevant et N'Doram en progrès

Durant cette première partie de saison, l'attaquant messin, Georges Mikautadze, a été, sans aucune contestation le meilleur grenat. L'international géorgien a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Mais l'ancien buteur de Seraing a aussi connu un gros trou d'air : Il ne s'est pas montré décisif pendant presque 2 mois.

Un autre attaquant, Ibrahima Niane, semble lui en plein doute. Malgré deux buts inscrits en début de championnat, le Sénégalais s'est vite éteint ! Il a d'ailleurs été expulsé après la rencontre, lors de l'électrique Metz-Guingamp. Depuis le match de Coupe de France à Raon, il a perdu sa place de titulaire. Un départ lors du prochain mercato hivernal n'est pas à exclure.

Kévin N'Doram, lui, semble enfin sur la bonne voie ! Miné par les pépins physiques depuis de longs mois, l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco, titulaire indiscutable depuis le 15 octobre dernier, est en net progrès. Après la victoire en Coupe de France, Lazlo Boloni a salué la solidité mentale de son joueur.

Quel programme durant la trêve ?

Les joueurs du FC Metz reprendront le chemin de l'entraînement, le 3 décembre prochain. Ils affronteront en amical, l'AJ Auxerre, à Frescaty, le 9 décembre. Ils partiront en suite en Espagne pour un stage.

La Ligue 2 reprendra, le 26 décembre prochain, par la réception des Chamois Niortais. A suivre bien entendu sur France Bleu Lorraine.