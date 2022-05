Ligue 2 : quatre hommes forts du TFC en lice pour les trophées UNFP

Meilleur entraineur, meilleur joueur, meilleur gardien de Ligue 2. On imagine mal le Toulouse Football Club repartir bredouille des trophées UNFP qui seront décernés le 15 mai. Le coach et trois joueurs sont nominés. Le TFC, assuré de la montée, pourrait être sacré champion de Ligue 2 ce samedi.

C'est peu dire que le TFC aura impressionné les observateurs cette saison. Et sans surprise que quatre de ses hommes-clés figurent au tableau des nominés des trophées UNFP annoncés mardi soir. Ces récompenses symboliques seront décernées le dimanche 15 mai.

Il a ramené le Tef en Ligue 1

Forcément, avec un billet pour la Ligue 1 déjà en poche, il fallait désigner le manager de l'équipe qui a dominé le championnat de bout en bout. Philippe Montanier fait face à ses homologues d'Ajaccio, Paris FC, Sochaux et plus surprenant, de Pau, 12e du classement actuel.

Deux chances sur cinq d'avoir le meilleur joueur de Ligue 2

Branco van den Boomen et Rhys Healey : le meilleur passeur et le meilleur buteur du championnat. 32 buts à eux deux ! Le hollandais de 26 ans formé à l'Ajax Amsterdam est l'attraction de la Ligue 2 cette année, certains observateurs voient même en lui le meilleur joueur qu'ait connu la Ligue 2 depuis des années. Autant dire qu'on voit mal comment le trophée pourrait lui échapper. No offense pour notre Britannique préféré, chouchou du Stadium. Rhys Healey, 27 ans, a planté 20 buts et mérite largement sa nomination.

Les deux Violets disputeront le titre avec les Auxerrois Gautier Hein et Gaëtan Charbonnier (15 buts), et le milieu de Guingamp Youssouf M'Chamgama, deuxième meilleur passeur du championnat.

Le gardien du temple

Lui aussi est un des acteurs de la montée. Le portier toulousain aura fait preuve d'une sérénité sans faille cette saison. Maxime Dupé a rendu plusieurs clean sheets et n'a concédé que 31 buts. C'est toutefois moins bien que le gardien d'Ajaccio, Benjamin Leroy qui ne s'est incliné que 18 fois en 21 rencontres. Il sera le grand rival du Toulousain. Face à eux, les goals du Paris FC, du Havre et d'Auxerre.

La traditionnelle cérémonie de fin de saison UNFP se tiendra le 15 mai à 21h.