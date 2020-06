Ligue 2 : quel mercato pour l'AJ Auxerre ?

Le mercato estival ne commence officiellement que le 11 juin mais l’AJA a déjà annoncé une première recrue avec l’arrivée de Kevin Fortuné qui était libre de tout contrat. On fait le point sur le mercato qui se prépare à l'AJA, les départs seront probablement plus nombreux que les arrivées puisque l'entraîneur Jean-Marc Furlan veut un effectif plus réduit.

De nombreux joueurs en fin de contrat

Plusieurs départs sont attendus, des joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin et qui vont quitter le club icaunais. Le gardien numéro 2, Zacharie Boucher a déjà annoncé la fin de son aventure avec l'AJA. Pas de prolongation de contrat pour Boucher qui a joué 112 matches sous le maillot auxerrois. L’attaquant Mohamed Yattara arrive aussi en fin de contrat, il a été très peu utilisé, par l'entraîneur Jean-Marc Furlan, seulement 11 matches cette saison, il va logiquement quitter Auxerre. Tout comme Jordan Adeoti, Bendjaloud Youssouf et Eddy Sylvestre, qui arrive à la fin de son prêt et va retourner à Nice. Le club voudrait aussi voir partir de défenseur Abdoul Ba.

Michaël Barreto devrait aussi partir

Un départ est beaucoup plus inattendu, celui du milieu Mickaël Barreto. Après trois saisons passées dans l'Yonne, l’ailier droit de 29 ans arrive en fin de contrat en juin. Le club était en négociation pour le prolonger mais après plusieurs offres, l'AJA s'est retirée des négociations et n'a pas voulu participer à la surenchères. Sochaux est notamment intéressé pour engager l'un des meilleurs passeurs du championnat, 7 passes décisives cette saison.

Kevin Fortuné, la première recrue de l'AJA

L'AJA a annoncé mardi la signature de Kévin Fortuné pour deux ans. L'attaquant de 30 ans était libre de tout contrat après la fin de son expérience en D1 iranienne. Avant de jouer en Iran, l'attaquant évoluait à l'ESTAC. Il a joué également au RC Lens et compte 111 matches de Ligue 2 à son actif avec 29 buts. Il va rejoindre en attaque Mickaël Le Bihan, Dejan Sorgic et le jeune Yanis Begraoui qui a surtout brillé cette saison avec l'équipe réserve. A 18 ans, l'attaquant formé à l'AJA est encore sous contrat pour un an et n'a joué qu'à trois reprises cette saison en Ligue 2.

à lire aussi Mercato : l'AJ Auxerre tient sa première recrue

L'AJA souhaite encore ce renforcer en attaque, en particulier sur les ailes pour concurrencer Rémy Dugimont et Hamza Sakhi. Au milieu de terrain, le précieux travailleur de l'ombre, Birama Touré a prolongé pour deux saisons. Le club était en négociation depuis de longs mois pour assurer la prolongation du joueur le plus utilisé cette saison avec Michel.

à lire aussi Birama Touré prolonge à l'AJ Auxerre

Il devrait y avoir du mouvement aussi chez les gardiens. Donovan Léon aurait trouvé un accord avec le club icaunais. Le gardien de 27 ans formé à l’AJA et en fin de contrat à Brest, où il a très bien connu Jean-Marc Furlan. L’AJA cherche aussi un défenseur central pour renforcer la charnière Souprayen-Coeff.