Les joueurs grenoblois abordent la reprise de la Ligue 2 avec "excitation" et "concentration".

Grenoble, France

C'est avec beaucoup d'excitation et de concentration que les joueurs grenoblois abordent le début du championnat et cette montée en Ligue 2. A l'image de Maxime Spano Rahou, défenseur du GF38. Il faut dire que très peu de ses coéquipiers ont déjà évolué à ce niveau : " cela va être une découverte pour beaucoup, notre groupe a peu d'expérience dans ce niveau là. Mais c'est justement en étant insouciant et sans calculer que l'on va pouvoir performer. Notre force, c'est que nous fonctionnons très bien ensemble, nous l'avons prouvé avec nos deux montées consécutives. "

Pour aborder sereinement cette montée en Ligue 2. Le GF38 peut donc compter sur l'expérience de son nouvel entraîneur : Philippe Hinscheberger. Un vrai plus pour Maxime Spano Rahou : " Philippe connaît très bien ce championnat là et tous ses rouages. Il nous apporte toute son expérience alors nous sommes très attentifs à ses paroles. "

L'objectif principal de la saison : se maintenir en Ligue 2." Francis de Percin, entraîneur adjoint du GF38

Francis de Percin, nouvel entraîneur adjoint du GF38. © Radio France - Olivia Chandioux

Arrivé au GF 38 en même temps que Philippe Hinschberger, Francis de Percin, l'entraîneur adjoint compte sur une belle saison de la part de ses joueurs : " l'ambition c'est d'atteindre très rapidement le maintien pour nous permettre de vivre cette première saison en Ligue 2 sereinement. On ne va pas s'enflammer, l'objectif c'est vraiment le maintien. " Alors comment le GF38 va-t-il entamer sa saison ? La réponse dans vendredi à 20 heures au stade des Alpes face à Sochaux.