Ligue 2 : Quels adversaires pour le SM Caen cette saison?

C'est ce jeudi 9 juillet que sera dévoilé le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 2. Il faudra s'habituer à nouveau aux matchs le samedi soir et en semaine (sept journées décalées). Voici un petit tour des rendez-vous et des retrouvailles attendus histoire de vous faire patienter.

Du changement dans le calendrier.

Fini les matchs le vendredi soir, la Ligue 2 se jouera le samedi avec un match à 15h et huit rencontres à 19h. Un dernier match décalé se jouera le lundi à 20h45.

Enfin sept journées se joueront le mardi soir (J13, J15, J17, J18, J20, J23 et J34). Il sera parfois difficile de faire stade plein cette saison.

Les retrouvailles avec les ex

Le SM Caen va recroiser deux de ses trois derniers coachs : Patrice Garande (2012-2018) sera sur le banc de Toulouse et Fabien Mercadal (2018-2019) entraînera Dunkerque. Chacun repassera à d'Ornano avec des anciens adjoints à savoir Frédéric Petereyns (Dunkerque) et Jean Marie Huriez (Toulouse).

Le derby

La saison passée le derby face au voisin havrais avait drainé 14.578 spectateurs au stade d'Ornano et 12.115 au match retour. La double confrontation sera d'autant plus attendue que cette saison le Trophée des Normands a été annulé en raison de la Pandémie du Coronavirus

Les promus

Dunkerque et Pau seront les petits nouveaux cette saison. L'an passé, Rodez (16e) et Chambly (10e) avaient fait perdre de gros points aux footballeurs caennais. Le SM Caen ne s'était imposé qu'une fois en trois confrontations faute d'avoir reçu Rodez en fin de saison et empoché seulement quatre points sur les neuf mis en jeu.

Les Cadors

Sur la ligne de départ de la course à la montée on retrouvera ceux qui ont été privés de la course aux barrages (Ajaccio, Troyes et Clermont)

, les relégués (Toulouse et Amiens) ou encore les outsiders (Le Havre, Guingamp, Auxerre).