Ligue 2 : Quevilly Rouen Métropole court toujours après sa première victoire

Après quatre matchs de Ligue 2, toujours pas de succès pour QRM. Les hommes de Manu Da Costa espèrent pouvoir y goûter ce vendredi, à l'occasion de la réception de Clermont, au MM Arena du Mans.

QRM va-t-il décrocher un premier succès en Ligue 2 ? Les hommes de Manu Da Costa reçoivent Clermont ce vendredi (20h), au MM Arena du Mans. Après quatre journées, les rouges et jaunes occupent la 18ème place et comptent deux nuls (Lorient et Sochaux) et deux défaites (Bourg-en-Bresse et le GFC Ajaccio).

Deux points pris sur douze possibles, c'est peu. Mais pas question de paniquer pour le coach Manu Da Costa :

Le défenseur Jacques Salze, qui a passé 8 saisons à Clermont, va retrouver ce soir ses anciens partenaires. Et il espère enfin retrouver la victoire.

Le coach de QRM Manu Da Costa ne s'inquiète pas, malgré un début de saison compliqué pour son équipe © Maxppp - Jean-Pierre Belzit

Manu Da Costa : "Si on ne fait pas ce qu'il faut contre Clermont, on sera en retard sur ce que j'avais prévu"

Même si Manu Da Costa aurait bien sûr préféré prendre des points lors deux dernières rencontres, il estime que tout n'est pas à jeter dans ces deux matchs. Il le dit à Bertrand Queneutte :

Ligue 2 - J5 | QRM - Clermont : match à suivre en direct sur France Bleu Normandie, dès 19H45, ce vendredi 25 août 2017.