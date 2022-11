Ligue 2 : rachat exigé pour Sochaux face à Bastia

Finir en beauté. Contre Bastia, et sans mauvais jeu de mot, l'objectif du FCSM s'impose de lui-même ce samedi soir à Bonal à l'occasion de la 15ème journée de Ligue 2 qui clôt une première phase du championnat à l'arrêt pendant plus d'un mois en raison de la Coupe du monde au Qatar qui débute dimanche prochain. Après sa piteuse défaite à Annecy, le FCSM doit absolument se racheter. C'est une question d'honneur et de standing pour les Jaune et Bleu, 4èmes et qui espèrent bien remonter sur le podium à l'issue du weekend. Sochaux reste sur 3 matchs sans victoire alors que les Corses, 13èmes, ne sont pas non plus en grande forme.

ⓘ Publicité

Orgueil et tête à l'endroit

Un mot résumé assez bien l'état d'esprit qui doit animer les Sochaliens face aux Corses "Il faut de l'orgueil, il faut une réaction, et ça passe forcément par le jeu, et par le fait d'imposer notre football" affirme d'entrée Olivier Guégan ce vendredi en conférence de presse. Pour l'entraîneur du FCSM "On doit rattraper les points perdus à Annecy, on sait qu'on n'a pas été bons, il faut se reprendre devant notre public avec une prestation digne de ce nom et un état d'esprit de gagneur qui doit transpirer pour réenclencher une dynamique positive."

Olivier Guégan "Notre pire ennemi c'est nous, donc à nous de nous comporter en grands"

Même son de cloche pour Gaétan Weissbeck qui met en avant la remise en question du groupe "On s'est beaucoup parlé cette semaine, il faut se remettre les têtes à l'endroit, après on ne va pas y aller par 36 mille chemins, il faut être déterminé et avoir de l'envie, ce qui nous a manqués à Annecy, pour aller de l'avant et gagner contre Bastia" pour le capitaine des Jaune et Bleu qui en demande plus à toute son équipe "Quand on a gagné nos 6 matchs d'affilée, on avait envie de marcher sur l'adversaire, on faisait tous les efforts, là, sur nos deux derniers matchs, nos statistiques individuelles et physiques sont moins bonnes que nos adversaires" CQFD !

Gaétan Weissbeck "On s'est sûrement vu trop beaux sur les derniers matchs, en pensant que ça allait tout seul pour gagner les matchs. On sait qu'on doit se racheter parce qu'à Annecy, ça a fait un peu tache ce qu'on a fait".

Doumbia et Lopy absents, Tebily de retour

Pour défier les Bastiais, Olivier Guégan peut compter sur le retour de suspension de Rassoul Ndiaye mais doit se passer des services de Moussa Doumbia, annoncé blessé sur le site du club, et de Joseph Lopy (sans précision sur la nature de son absence. Le Sénégalais n'a pas été retenu avec la sélection du Sénégal pour la Coupe du monde au Qatar). Le milieu malien, Sambou Yatabaré, est présent au même titre qu'Hermann Tebily, forfait à Annecy.

Une dette envers les supporteurs

Et puis, au-delà des points perdus à rattraper, le FCSM doit surtout se racheter une conduite auprès de ses supporteurs, très déçus, voire en colère, samedi après le fiasco d'Annecy "On sait que notre public va encore être là en nombre contre Bastia, on a créé un engouement, il faut absolument le maintenir, quand on voit le parcage à Annecy (au moins 500 fans du FCSM présents), c'est très frustrant d'aller les voir à la fin du match alors qu'on a perdu et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Donc, on doit leur rendre la monnaie de la pièce pour les récompenser de leur soutien" souligne Gaétan Weissbeck. Passage en caisse pour les Jaune et Bleu à partir de 19h à Bonal pour solder la dette !

Vivez le match Sochaux-Bastia ce samedi à partir de 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal (coup d'envoi à 19h).

loading

loading

loading