Ligue 2 : réaction obligatoire pour l'ASNL à Clermont

Défaite interdite pour l'AS Nancy Lorraine ce vendredi pour la 31e journée de Ligue 2 de foobtall. Les nancéiens qui restent sur deux revers consécutifs face à Grenoble et Valenciennes se déplacent sur le terrain de Clermont (8e) ce vendredi soir à 20 heures, avant-match dès 19h45.

Vagner de retour

Les Nancéiens, 18es et barragistes, enregistrent le retour de suspension de leur buteur cap-verdien Vagner, auteur de cinq buts sur les cinq derniers matchs qu'il a disputés. Un renfort de poids alors que l'ASNL reste sur deux matchs sans faire trembler les filets adverses. Après deux matchs clairement moins bons de la part des Nancéiens, Alain Perrin a recadré ces troupes comme le raconte le meneur de jeu Amine Bassi :

"C'est normal. On perd deux fois. Le coach a insisté pour que l'on soit concentrés, dès le début de la semaine, qu'on fasse une semaine rigoureuse. C'est nous les acteurs sur le terrain, c'est à nous de nous concentrer, d'être déterminés. On peut se parler tous les jours mais si sur le rectangle vert, on ne fait pas le boulot, ça ne sert à rien de parler."

Pas de marge

Nancy a besoin d'un résultat car après ses deux revers, l'équipe d'Alain Perrin est retombée au 18e rang, synonyme de barrages, avec seulement deux points de plus que Béziers. Il n'y a plus de joker pour Alain Perrin :

"On n'a plus de marge, il faudra retrouver des attitudes pour la compétition, prendre des points partout, être très présents mentalement."

Nancy doit se replacer avant le sprint final, insiste Alain Perrin. Il ne reste plus que huit rencontres à jouer.

Le groupe :

Ndy Assembe, Chernik, Paye, Nery, Diagne, Saint-Ruf, Seka, Moimbé-Tahrat, Abergel, N'Guessan, Poha, Ba, Marchetti, Bassi, Marveaux, Ngom, Dembélé, Vagner.