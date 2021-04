Ligue 2 : réaliste comme l'ASNL qui l'emporte face à Ajaccio (2-0)

La 34ème journée de de Ligue 2 a vu s'opposer ce mardi soir à Marcel Picot, l'ASNL et l'AC Ajaccio. Les Nancéiens se sont imposés, 2-0, grâce à Saliou Ciss, qui signe un doublé (63'-79'). Avec cette victoire, l'ASNL assure son maintien et se retrouve à la 8ème place du classement.

Une première mi-temps manquée

Dans cette rencontre il y a eu une ASNL à deux visages. Lors de la première mi-temps, les difficultés résident dans l'organisation et ce 4-4-2 que les Nancéiens ne maîtrisent pas. Ajaccio en profite et trouve les espaces pour se créer des situations et des occasions, bien aidé aussi par certains errements individuels nancéiens dont ne profitent pas Courtet (6') et El Idrissy (15').

Dominée, l'ASNL parvient tout de même à frôler l'ouverture du score quand Bassi à six mètres du but ajaccien ouvre trop son pied. Mais la dernière opportunité de ces 45 premières minutes est pour El Idrissy, une nouvelle fois l'attaquant corse manque de précision. A la pause, l'ASNL s'en sort bien avec ce 0-0.

Un autre visage

En seconde période, Jean-Louis Garcia modifie les hommes et le système. Rocha et Triboulet sont remplacés par Merghem et Nguimba. Nancy passe alors à trois centraux et l'animation s'en ressent. Plus de mouvements et surtout une efficacité retrouvée illustrée par Saliou Ciss, absent en première période, le latéral nancéien retrouve des jambes et vient placer une frappe croisée à ras de terre (63'-1-0).

Les Corses plongent et les Nancéiens gardent la maîtrise, Saliou Ciss, côté gauche, contrôle et s'amène le ballon vers le but puis résiste à la charge adverse pour inscrire le 2-0 (79'). La fin de match est alors tranquille pour l'ASNL qui va parfaitement gérer son affaire et signer son onzième succès de la saison et assurer définitivement son maintien avant le déplacement ce samedi à Chambly.

Le jeune Christopher Wooh après la victoire face à Ajaccio évoque aussi son avenir

Jean-Louis Garcia s'est exprimé à l'issue du succès contre Ajaccio

