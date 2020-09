Ligue 2 : Récidive fortement souhaitée pour l'ASNL face au Havre

Tout le monde le reconnait, la semaine a été un peu plus souriante et décontractée en forêt de Haye après le 1er succès de la saison ramené du Paris FC. Mais tout le monde est sur la même longueur d'onde en ajoutant rapidement que ce n'est qu'une victoire et qu'il faut vite enchaîner pour confirmer que l'équipe est sur la bonne lancée.

Solidité défensive et équilibre

A Paris, la 1ère satisfaction c'est d'avoir passé 90 minutes et des poussières sans encaisser le moindre but, il y a eu un peu de chance (il en faut), mais aussi de la réussite et de l'application défensive. C'est une des clefs, tout le monde le sait en Ligue 2, de la réussite d'une saison à ce niveau. "Il faudra être d'abord costaud, la première consigne c'est de ne pas prendre de but" annonce l'expérimenté défenseur Abdelhamid El Kaoutari.

La solidité défensive sera un des impératifs de ce match face au Havre pour le défenseur Abdelhamid El Kaoutari

"Je comprends ce qu'il veut dire" réagit Jean-Louis Garcia, l'entraîneur "mais tout est question d'équilibre". Il précise sa pensée en ajoutant qu'on ne peut passer un match à attaquer ou défendre pendant 90 minutes, d'autant plus que son équipe "n'a peut-être pas le potentiel offensif pour marquer 3 buts à chaque fois. En étant équilibré et costaud, un petit but peut nous permettre de gagner". Pour autant "quand on dit cela, les non initiés peuvent se dire "Ah ben voilà, ils jouent à domicile ils vont passer le match à défendre...", ce n'est pas du tout ça!" prévient le coach nancéien, conscient quand même qu'il est évident qu'il faudra être "hermétique, costaud et laisser le moins d'occasions de buts à cette équipe havraise."

Le Havre, difficile à cerner

L'adversaire de ce samedi à Picot est pour l'instant dur à analyser. Il y a eu des performances très variées dans les matchs disputés par les havrais. Ils ont concédé beaucoup d'occasions contre Guingamp, mais ils s'imposent 3-1 en Bretagne, ils jouent à 9 contre 11 face à Troyes mais ce n'est que dans les dernières minutes que les aubois ont trouvé la faille. Une chose est sûre, le HAC a du mal à trouver la belle efficacité offensive de la saison dernière où ils étaient portés par leur attaquant Tino Kadewere, aujourd'hui parti à Lyon. Quoiqu'il en soit, l'équipe possède une entraîneur expérimenté (Paul Le Guen), des joueurs rôdés à la Ligue 2 agrémenté de quelques jeunes et se pose logiquement dans les équipes candidates à une montée en fin de saison. Ce sera donc forcément un match où l'ASNL devra se montrer vigilante.

Le groupe nancéien

Baptiste Valette, blessé, c'est Martin Sourzac qui prendra place dans la cage de l'ASNL.

Les 18 hommes convoqués par Jean-Louis Garcia pour la réception du Havre (5ème journée) - ASNL

Les autres matchs de la 5ème journée de Ligue 2 et le classement en temps réel

