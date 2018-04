L'AS Nancy Lorraine ne réussit toujours pas à gagner sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Pour son onzième match là-bas, l'ASNL a perdu 2-0 face au troisième de Ligue 2. Nancy a poussé en première mi-temps sans pouvoir marquer, avant de s'écrouler en deuxième période suite à l'expulsion de Vincent Muratori à la 66e minute. Laci (74") et Coutadeur (80') ont ensuite donné la victoire à leur équipe. Avec le match nul de Bourg-en-Bresse à Valenciennes, Nancy a maintenant trois points de moins sur le premier non-relégable.

Une ASNL inoffensive

Pourtant, Nancy avait pris le match par le bon bout, concédant peu d'occasions et se procurant de belles opportunités comme Koura dès la 5e minute qui contraignait Leca à mettre en corner. Mais comme souvent cette saison, Nancy ne parvenait pas à marquer. A la mi-temps, l'ASNL pouvait trouver un goût d'inachevé à sa première période. Nancy restait solide en début de deuxième mi-temps jusqu'à ce que Vincent Muratori n'écope d'un deuxième jaune synonyme d'expulsion à la 66e. Cela devenait trop compliqué pour Nancy qui craquait huit minutes plus tard. Sur un ballon mal dégagé à la 74e, Laci frappait du droit et trompait Jourdren. Second but quasiment identique six minutes plus tard. Sur une relance dans l'axe de Yahia, c'est Coutadeur qui reprenait de volée.

L'expulsion de Muratori a clairement été le tournant du match pour l'entraîneur nancéien Didier Tholot :

On a des situations que l'on gère mal, où l'on doit aller au bout [...]Je pense que l'expulsion est un vrai tournant, je ne suis pas sûr qu'elle soit méritée [...] Je n'aime pas perdre, on ne peut pas être content mais sur l'état d'esprit, l'agressivité, les consignes ont été respectées [...] Ca sert à rien de baisser la tête."

Prochain match 21 avril avec la venue d'Auxerre et le retour à Picot de l'entraîneur emblématique de l'ASNL, Pablo Correa.

