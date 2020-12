Ligue 2 - Régis Gurtner (Amiens SC): "On a fait preuve de caractère"

L'Amiens SC longtemps mené 1-0 a dû s'arracher à Rodez pour décrocher en Ligue 2 sa cinquième victoire de la saison (2-1) et remonter à la 12e place du classement. Personne ne saura jamais si les amiénois auraient réussi à s'en sortir sans un penalty très contesté par Rodez pour une main dans la surface (69e). Mais le retournement de situation inédit cette saison grâce au doublé de Steven Mendoza dans les vingt dernières minutes satisfait le gardien Régis Gurtner.

Pas de victoire pour l'ASC en ayant été mené depuis plus de 3 ans !

"On aurait dû marquer avant eux sur deux grosses occasions et malheureusement on se retrouve mené à la mi-temps un peu contre le cours du jeu", explique Régis Gurtner. "A la reprise on revient face à une équipe en bloc bas, et comme on sait qu'on a du mal dans ces cas là, je pense qu'on a fait preuve de caractère sur cette deuxième mi-temps en marquant ce penalty et en inversant le match, chose qu'on n'a pas faite depuis belle lurette! Je ne sais même à quand ça remonte." (NDLR: mai 2017 à Sochaux, doublé de Tanguy Ndombelé)

Pourquoi pas enchaîner pour la première fois de la saison une troisième victoire, ce sera l'objectif contre Chambly. C'est un vrai challenge de réussir des séries comme cela - Régis Gurtner

"C'est bien, il faut garder cet état d'esprit car il faut savoir remporter ce genre de match délicat contre des équipes comme Rodez qui vendent chèrement leur peau. Les prochains matchs contre Chambly, Valenciennes, et Ajaccio seront du même acabit. A nous de répondre présent, de continuer ce que l'on a fait à Rodez, et pourquoi pas pour la première fois de la saison enchaîner une troisième victoire, ce sera l'objectif qu'on se fixera le week-end prochain contre Chambly. C'est un vrai challenge de réussir des séries comme cela et d'enchaîner jusqu'à Noël."

En attendant l'Amiens SC occupe la 12e place du classement de Ligue 2 avec 18 points, soit six longueurs d'avance sur la zone rouge. Samedi prochain les amiénois recevront la lanterne rouge Chambly sans Mendoza et Gomis suspendus. Entretemps le gardien Régis Gurtner aura fêté son 34e anniversaire!

