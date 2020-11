Ligue 2 - Régis GURTNER (Amiens SC): "On est dans l'urgence!"

Alors que l'Amiens SC reçoit Clermont ce samedi 21 novembre (19h) pour la 11e journée de Ligue 2, le gardien de but Régis Gurtner ne cache pas sa frustration en ce début de saison.

Gurtner: "La 15e place ne satisfait personne"

"La 15e place du classement ne satisfait personne. Mais vu nos prestations depuis le début de saison on est à la place à laquelle on doit être pour le moment. Tout ne va dépendre que de nous et de ce que l'on va faire de ces deux matchs qui arrivent contre Clermont (5e) et Troyes (2e), deux belles équipes du championnat. Il faut être bien conscient des choses : aujourd'hui on est 15e et _on est en situation d'urgence_! On a donc à coeur de quitter le plus vite possible cette zone dangereuse."

Wagué, Opoku et Lomotey devraient jouer

Côté effectif, l'entraîneur Oswald Tanchot espère pouvoir aligner ses deux internationaux ghanéèns Nicholas Opoku et Emmanuel Lomotey malgré leur retour très tardif de sélection. Le défenseur malien Molla Wagué est lui rétabli de ses douleurs au tendon. En revanche le capitaine Alexis Blin et l'arrière gauche Sanasi Sy sont suspendus.

La Tribune ce vendredi 18h10

Retour sur toute l'actualité de l'Amiens SC dans l'émission La Tribune ce vendredi 21 novembre de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie