Ligue 2 - Régis GURTNER (Amiens SC): "Un début de saison difficile à vivre"

A 33 ans, Régis Gurtner n'est pas du genre à baisser les bras. Mais après une nouvelle défaite (1-0) à Caen, la troisième déjà en six journées de Ligue 2, le gardien emblématique de l'Amiens SC, 17e du classement, avoue ne pas bien vivre la situation.

Gurtner: "On sait nos difficultés à marquer"

"Ce début de saison est difficile à vivre. A Caen on prend un but par manque d'expérience à 5 minutes de la mi-temps, dans un match comme ça où ça se joue à peu de choses il faut savoir ne pas le prendre et rentrer à la mi-temps à 0-0 parce qu'après on sait les difficultés qu'on a en ce moment à se créer des situations, à marquer des buts"

Il faut que chacun donne plus individuellement, un dépassement de fonction" - Régis Gurtner, gardien de but de l'Amiens SC

Une fois encore, et malgré une frappe d'Amadou Ciss sur le poteau dans les dernières minutes, Régis Gurtner a pu observer la stérilité offensive de son équipe. "Il faut que l'on arrive à faire basculer ces petits détails de notre côté, transformer un poteau qui sort en poteau rentrant, qu'on donne chacun plus individuellement, _il faut un dépassement de fonction_, et même qu'un défenseur marque. C'est important, il faut qu'on ait ce déclic là."

Gurtner : "Les gars dans le vestiaire ont envie de bien faire"

Pour autant le gardien alsacien de l'Amiens SC veut s'appuyer sur ce match pour croire en des jours meilleurs. "Il y avait du mieux par rapport aux derniers matchs au niveau de l'état d'esprit et de l'investissement sur le terrain. Je m'attache toujours à rester positif, je vous assure que les gars dans le vestiaire ont envie de bien faire, de réussir, de gagner des matchs, et de relever rapidement la tête pour remonter au classement. On va travailler pour cela car on est dans une période difficile où on ne gagne pas beaucoup."

Le bilan comptable est en effet inquiétant. Une seule victoire lors des 22 derniers matchs de championnat Ligue 1 et Ligue 2 confondues. L'Amiens SC (17e) , toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis l'éviction de Luka Elsner, est en chute libre et ne devra pas se louper dans les dernières heures du marché des transferts ce lundi 5 octobre pour tenter de redynamiser son équipe.

La Tribune sur France Bleu Picardie

Le débrief du match à Caen, les dernières heures du mercato, le poste d'entraîneur... retour sur l'actualité brûlante de l'Amiens SC dans l'émission La Tribune ce lundi 5 octobre de 18h10 à 19h avec Mathieu Dubrulle et ses polémistes sur France Bleu Picardie.