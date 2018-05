Ligue 2 : Reims et Nîmes montent en Ligue 1, Quevilly et Tours relégués

Par Viviane Le Guen, France Bleu

Reims, sacré champion de Ligue 2 vendredi lors de la 38e et ultime journée, a conclu la saison par un nul (2-2) face à son dauphin, Nîmes, qui jouera aussi dans l'élite l'an prochain. Ajaccio, Le Havre et Brest sont qualifiés pour les pré-barrages. Quevilly et Tours sont relégués.