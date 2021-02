Ligue 2 : relancée par sa victoire face à Chambly, la Berrichonne Foot espère confirmer ses progrès à Niort

On sentait de la légèreté, voire un peu de bonne humeur dans la salle de presse du stade Gaston Petit pour cette conférence avant le match Niort-Châteauroux, prévu ce vendredi. En début de semaine, la Berri s'est imposé 4-0 contre Chambly, mettant fin à une série de onze matches sans victoire. A peine plus de 48 heures entre les deux rencontres, les joueurs auront-ils récupéré ? A cette question, Benoît Cauet répond en souriant : "Quand tu gagnes, tout va bien !"

Un schéma tactique sans doute reconduit

A propos du succès de son équipe dans l'Oise, l'entraîneur castelroussin refuse de parler de déclic. Il s'inscrit selon lui dans la continuité de ses performances du mois de janvier : "Il ne faut pas regarder le résultat à l'instant T. Même s'il n'y avait pas de résultat, l'équipe n'a pas cessé de progresser". L'objectif est donc de rester sur cette lancée. Verra-t-on le onze de départ du match de Chambly, qui incluait les 4 recrues du club au mercato, aligné au coup d'envoi face à Niort ? C'est possible. Benoît Cauet confirme avoir été convaincu par le schéma tactique mis en place mardi, un 4-3-2-1 qui fait la part belle au milieu de terrain : "Pour créer quelque chose, il ne faut pas détruire. Et quand on commence à gagner, ça veut dire qu'une formule se révèle efficace".