Ligue 2 : rendez-vous capital pour Sochaux contre le Paris FC

Un rebond plus qu'un rachat. Les Sochaliens l'assurent, la page de la défaite contre Ajaccio est tournée. Mais pour définitivement enterrer cette déception, le FCSM doit réagir contre un autre prétendant à la montée : le Paris FC. Ce déplacement fait office de nouveau rendez-vous capital pour Sochaux.

Une victoire, et les Jaune et Bleu recolleraient à la deuxième place, en montrant qu'ils sont toujours bien présents dans la course à la montée directe en Ligue 1. Une défaite, et Sochaux serait à sept points du deuxième. Un fossé qui serait difficile à combler.

"Un petit tournant"

Au classement, quel que soit le résultat au stade Charléty samedi, rien ne serait bien évidemment figé pour le reste de la saison. Mais se relancer en ramenant des points de la capitale serait un vrai signal envoyé au reste de la Ligue 2.

"Ce serait un sacré coup" reconnaît le latéral Valentin Henry. "Il ne faut pas se leurrer, gagner des gros matchs comme ça, c'est important pour la confiance d'un groupe et pour le collectif" poursuit le défenseur sochalien, qui évoque un "petit tournant".

"On affronte du gros, encore. Ce n'est pas plus mal. La motivation sera là, et nous aurons à cœur de faire les choses différemment [par rapport au match contre Ajaccio, NDLR]. Ce match là a quand même une saveur particulière. Jouer une équipe de tête, le match du samedi 15h, toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour... C'est plus attractif pour nous."

L'entraîneur Omar Daf préfère lui, comme à son habitude, temporiser : "Pour moi, tous les matchs seront décisifs, jusqu'à la fin du championnat. Il restera encore plusieurs rencontres, chacune aura son importance" rappelle le coach sochalien, qui reconnaît cependant qu'il est "toujours plus excitant d'affronter ce genre d'adversaires. Les matchs de haut de tableau sont toujours très difficiles, mais en même temps, c'est ce qu'on aime".

Sochaux, du mal face aux gros ?

La défaite des Sochaliens contre Ajaccio a éveillé des inquiétudes chez les supporters jaune et bleu. Dans les faits, le FC Sochaux n'a remporté qu'une rencontre face au top 5, en cinq matchs. C'était contre le Paris FC, au match aller, au Stade Bonal. Deux défaites contre Ajaccio, une à Toulouse et un nul à domicile contre Auxerre viennent compléter le tableau.

"Mis à part Toulouse au match aller [défaite 4-1], sur les matchs que nous avons joué en confrontation directe, je n'ai pas eu l'impression qu'on était surclassés" analyse Valentin Henry. "Au contraire, on ressort généralement avec beaucoup de frustration. Les détails ne sont pas avec nous contre ces équipes là. Ces détails là, il faudra à un moment donné les faire tourner."

Le Paris FC, dauphin aux allures de requin

À l'aller, le FCSM l'avait emporté en septembre avec la manière, 2-0. Mais depuis, le Paris FC de Thierry Laurey a pris une autre envergure. Face aux Sochaliens se dresse une équipe en pleine confiance, deuxième au classement. Invaincus en championnat depuis la mi-octobre, les parisiens sont sur une série de 13 matchs sans défaite, dont neuf victoires. Le PFC est d'ailleurs l'écurie de Ligue 2 qui a pris le plus de points depuis cette période. "Il y a beaucoup d'expérience, et ils sont très solides défensivement. Ils sont aussi très armés offensivement, avec des joueurs types de Ligue 2 devant" constate Omar Daf.

L'entraîneur sénégalais pointe également les renforts parisiens, que ce soit l'été dernier ou cet hiver (Iglesias de Clermont, Gueye de Metz, Boutaïb du Havre). Une façon à peine voilée de regretter l'absence de renfort à Sochaux en janvier. "Ils ont énormément d'ambition, et ils l'affichent. C'est une équipe qui s'est donné tous les moyens pour être là aujourd'hui. Ils ont compris l'importance du mercato pour pouvoir exister sur la deuxième partie de saison."

Côté parisien, l'ambition est de mise. "On a une revanche à prendre par rapport au match aller" a indiqué l'entraîneur Thierry Laurey en conférence de presse d'avant-match. "Sochaux est un concurrent direct. Même s'il reste beaucoup de journées, ce genre de rencontre a une importance un peu plus élevée. Leur défaite contre Ajaccio était un peu sévère."

Aaneba encore absent ?

Pour ce déplacement à Paris, une interrogation reste sur la présence ou non d'Ismaïl Aaneba. Le défenseur était absent lors de la réception d'Ajaccio, en raison d'une élongation subie contre Grenoble la semaine précédente. Le franco-marocain fera de nouveaux tests ce vendredi. Son absence serait un vrai manque pour l'arrière-garde sochalienne.

Dans les buts, Maxence Prévot a repris l'entraînement avec le groupe. Sa présence pour le voyage à Paris sera elle aussi décidée ce vendredi. Le gardien sochalien pourrait aussi reprendre avec la réserve ce week-end.

Le FCSM peut en revanche compter sur le retour de Maxime Do Couto, de retour de suspension après son carton rouge reçu à Grenoble.

Également présents : des supporters sochaliens ! Alors qu'initialement, le match devait se dérouler à huis clos, l'appel du Paris FC auprès des instances a été entendu. Le public pourra être accueilli. Le parcage visiteur sera ouvert, pour que des fans jaunes et bleus donnent de la voix au stade Charléty.