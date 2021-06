Ligue 2 : reprise "à haute intensité" pour les joueurs de l'ASNL

Première séance collective ce jeudi en forêt de Haye pour les joueurs de l'AS Nancy Lorraine. Sur le terrain, 18 joueurs dont trois gardiens, les deux recrues, Mamadou Thiam et Shaquil Delos ainsi que plusieurs joueurs du centre de formation (Maxime Nonnenmacher, Fares Mehenni et Axel Franke). Un groupe réduit sous les ordres du nouvel entraîneur l'allemand Daniel Stendel et de son staff.

Un entraîneur qui pose déjà sa marque à en croire les joueurs. Il faut d'abord s'adapter à la langue avec une séance menée dans un mélange d'allemand, d'anglais et de français. Certains, comme Grégoire Lefebvre, ont quelques restes en allemand. Pour les autres, pas de friture sur la ligne selon Shaquil Delos :

"Les consignes passent bien. Quand ça parle foot, on se comprend. Sinon, il y a le traducteur qui est là pour les consignes plus précises."

"Enormémment d'intensité"

Beaucoup d'exercice à haute intensité, une volonté de jouer vers l'avant. Daniel Stendel devrait montrer en vidéo à ses joueurs ce vendredi ce qu'il veut voir sur le terrain. Un jeu très exigeant sur le plan physique. D'où l'importance de cette préparation d'avant-saison pour la nouvelle recrue Shaquil Delos :

"On n'aura pas le choix d'être prêt. On le voit dès les premiers jours, on fait beaucoup de courses à haute intensité, à longueur d'entraînement. On essaie d'adapter notre corps à ça. D'ici le premier match de championnat, on sera tous prêts."

Un nouveau discours et de nouvelles méthodes intéressantes pour Grégoire Lefebvre, l'un des "anciens" du groupe à 27 ans, deux ans d'ancienneté à Nancy derrière lui :

"Ca change, ça permet à tout le monde d'être concentré, attentif. On part tous de 0 [...] On est tout le temps vers l'avant, ça demande beaucoup d'efforts, il y a énormément d'intensité dans les séances."