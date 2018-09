Corse, France

Le championnat de L2 reprend ce vendredi pour la septième journée, après l'intermède des matchs de l'équipe de France. Deux rencontres difficiles en prévision pour nos deux clubs ajacciens : le GFCA, qui a réussi à s'insérer dans le Top 5, se déplace à Brest classé juste derrière lui pendant que l'ACA, qui se traine dans le bas du tableau, recevra le Paris FC, une autre équipe du haut de tableau.

Programme compliqué pour nos deux clubs

Compliqué tout d'abord pour le Gazélec parce qu'en déplacement et en terre Bretonne, à Brest. Ce sera épuisant physiquement, trois jours de voyage avec un départ dès hier et un retour demain seulement en début d'après-midi. Ce sera éprouvant sportivement face à des Brestois qui les talonnent à un point au classement. Battus une seule fois lors des six premiers matchs, les Gaziers entament une série pour confirmer leur bon début de saison. Ce vendredi est un premier test, que manqueront Palmieri, suspendu, et Boupendza blessé.

De test, il en sera également question à Timizzolu où l'ACA recevra le Paris FC. Les joueurs Asceistes ont raté leur entame avec une seule victoire en six matchs. Quatre points engrangés contre onze à la même époque l'an dernier. Le problème est collectif, l'attaque est atone et le secteur défensif encore friable. La trêve a donc été la bienvenue ces 15 jours pour permettre à Olivier Pantaloni de mieux huiler sa mécanique. Dans le domaine Physique et organisationnel. La saison est encore longue mais le match de ce vendredi est déjà un premier tournant face à une équipe Parisienne qui confirme déjà son excellente saison passée.

Une soirée Ligue 2 à vivre en intégralité sur RCFM avec les deux matchs en direct commentés par Olivier Castel à Timizzolu et Paul Bohec à Brest à partir de 20h.