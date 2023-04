Ligue 2 - Reste-t-il un espoir pour le maintien du DFCO ?

"Quand on ne respecte pas le football, le football ne nous respecte pas". Le DFCO continue de s'enfoncer inexorablement dans la crise. Nouvelle défaite ce weekend, samedi 1er avril, 2-1 sur la pelouse de Caen . Dijon est 19e, avant-dernier du classement de Ligue 2, plus que jamais menacé d'une relégation en National. Il reste neuf matchs d'ici la fin du championnat, en commençant par la réception de Rodez samedi prochain. Pour le maintien en Ligue 2, c’est fichu ? Ou reste-t-il encore de l'espoir ? La tendance étant plutôt à l'immobilisme, difficile d'être optimiste.

Un dynamique qui force au pessimisme

En s'appuyant sur cet horrible poncif, mais qui a un fond de vérité, "mathématiquement, c’est encore possible", la réponse est oui, il reste un maigre espoir. On fait les comptes : neuf matchs à jouer, donc 27 points à attribuer et le DFCO n'a "que" (avec des énormes guillemets) sept points de retard sur les premiers non-relégables, Pau, Annecy et Valenciennes. Avec des matchs à venir contre des concurrents directs (Rodez, Nîmes) mais aussi des équipes qui jouent la montée (Sochaux, Le Havre).

C'est faisable en théorie, mais cela semble extrêmement difficile de l'imaginer au regard de la dynamique du DFCO cette saison. Après un mois d'août brillant, les "Rouges" n'ont que trois victoires sur les 24 derniers matchs. Le bilan à l'extérieur est famélique, avec à peine deux points pris loin de Gaston-Gérard depuis le mois d'août et la victoire à Metz. Le secteur offensif est en grande difficulté : Dijon est l'avant-dernière attaque du championnat, avec ses 26 buts marqués en 29 rencontres. Pourquoi la tendance s'inverserait-elle d'un coup, alors que les semaines se suivent et se ressemblent ? Dans la peau d'un supporter dijonnais en ce mois d'avril 2023, mieux vaut croire aux miracles.

Une inquiétante absence de réaction

Le DFCO est sûrement en train de vivre la pire saison de son histoire, puisque le club n'est JAMAIS descendu en National, naviguant toujours entre Ligue 2 et Ligue 1 depuis la montée en 2004. Face à un tel constat, accablant, le plus surprenant demeure le peu de réactions suscitées par ce qui a tout d'une descente aux enfers.

Avant le match face à Caen, au micro du diffuseur de la Ligue 2, le président du DFCO Olivier Delcourt le répète encore : "Aujourd'hui, je n'envisage pas la descente, ce qui compte c'est le maintien, on est axés sur ce maintien, et on ne pense pas à autre chose". Circulez, il n'y a rien à voir. Les adeptes de la méthode Coué apprécieront. Mais si le DFCO venait tout de même à descendre au troisième échelon national, à l'heure du bilan, il restera une impression : que tout n'a pas été tenté pour sauver la place du club en Ligue 2.

Le mercato estival ne donne pas satisfaction, avec le départ de trois des quatre meilleurs buteurs de la saison dernière (Scheidler, Dobre, Philippoteaux) et seul Xande Silva figure parmi les recrues qui composent le onze des joueurs les plus utilisés par Omar Daf. Le mercato d’hiver aurait pu permettre d'y remédier, de se renforcer. Encore raté. Deux arrivées seulement, en prêt : le défenseur Paul Joly (AJA) qui donne satisfaction, et l’attaquant Marley Aké (Juventus Turin) dont on ne peut pas en dire autant pour l'instant - 172 minutes jouées en six matchs, sans jamais être titulaire.

Dans le jeu, sur le terrain ? Quelques tentatives, ponctuelles, presque timides, de l'entraîneur Omar Daf, que ce soit sur le dispositif (l'éphémère défense à trois à Saint-Etienne, le positionnement de Ndong en défense centrale) ou sur le choix des joueurs (Jacob envoyé deux semaines en réserve, Allagbé pour remplacer Reynet dans la cage, turn-over sur les offensifs Nassi, Tchaouna, Camara). Sans projet de jeu clair et affiché, sans révolution ni grands succès probants.

Au niveau de la direction, qui rêvait de stabilité avec l'arrivée d'Omar Daf à l'été 2022, vu la situation, il était aisé d'imaginer l'option "changement d'entraîneur", pour essayer de provoquer le fameux "électrochoc". Une carte déjà sortie plusieurs fois par Olivier Delcourt ces dernières saisons (Kombouaré à la place de Dall'Oglio, Linarès à la place de Jobard, Garande à la place de Linarès). Mais l'idée d'évincer son entraîneur a été balayée à plusieurs reprises cette saison par le président du club, et cela semble toujours être la tendance aujourd'hui. Cette détermination sera-t-elle payante ? Réponse très rapidement, tant l'écart avec les concurrents pour la survie en Ligue 2 se creuse rapidement.

