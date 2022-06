Ligue 2 : retour à l'entraînement pour les Chamois niortais

Jour de reprise pour les Chamois niortais. Les footballeurs deux-sévriens ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce mardi 21 juin en vue de la nouvelle saison de Ligue 2. Saison qui démarre le 30 juillet avec un déplacement à Annecy.

Sébastien Desabre est bien là à la tête de l'équipe alors que des rumeurs de potentiel départ ont bruissé sur la toile il y a une dizaine de jours. "Tout ce qui est tweet, Facebook et compagnie, je n'ai pas à commenter les commentaires. C'est le marché qui est comme ça, il y a des sollicitations, il y a des contrats aussi qui sont en cours. Moi vous savez ce que je pense de Niort ça a du potentiel, on va essayer encore de faire une bonne saison et je suis très content d'être là".

C'est loin de tout le bling bling qui entoure le football. C'est bien aussi de vivre simple - Charles Kaboré

Ambiance de rentrée donc ce mardi matin. "On a beaucoup d'envie, de détermination, l'adrénaline de la nouvelle saison, récupérer les équipements, voir les copains", raconte le gardien Mathieu Michel. C'est aussi le début de l'intégration pour les nouvelles recrues, quatre pour l'instant. Parmi ces nouveaux joueurs, Charles Kaboré ancien joueur de l'OM, très heureux d'être là. "C'est bien bien bien, simplicité, tranquillité. C'est loin de Marseille, de la Russie de tout le bling bling qui entoure le football. C'est bien aussi de vivre simple, de revenir à la source", précise le milieu de terrain de 34 ans.

Sur le mercato, "on avait ciblés des joueurs, on a réussi à les faire venir", se félicite Sébastien Desabre. "Ça peut encore bouger dans les semaines qui viennent. On a un joueur à l'essai de Guingamp, on suit d'autres joueurs. On va voir aussi dans le sens des départs ce qu'il peut arriver. Mais pour l'instant on a une base, pas similaire à l'année dernière, mais pratiquement la même", détaille l'entraîneur.

Faire mieux que la 13e place de la saison dernière

L'objectif pour cette nouvelle saison : "c'est déjà d'évaluer les capacités de l'équipe sur les premiers matches et continuer notre forme de progression. Il y a deux ans on avait fait les barrages l'année dernière on a fini troisième donc on aimerait faire mieux que l'année dernière", indique Sébastien Desabre qui va avoir un nouvel adjoint puisque Jean-Philippe Faure, un historique du club, s'en va.

Les footballeurs deux-sévriens seront la semaine prochaine en stage de préparation dans les Côtes d'Armor. Ils ont cinq matches amicaux prévus avant la reprise du championnat. Le premier est programmé le 1er juillet face à Guingamp.