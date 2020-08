Ligue 2 : retour à la maison gagnant pour Sochaux, vainqueur de Troyes (2-1)

Sochaux a bien fait les choses ce samedi soir au stade Bonal. Pour son retour devant son public, le FCSM, s'est imposé avec brio contre Troyes (2-1). Les buteurs Lopy et Weissbeck, et un très bon Prévot dans les cages, offrent un succès mérité aux jaune et bleu, co-leaders de la Ligue 2 !

Que c'est bon de revenir à la maison ! Le stade Bonal a vécu de belles, de très belles retrouvailles même ce samedi soir avec la victoire de Sochaux 2 à 1 contre Troyes pour le retour des jaune et bleu devant leur public, six mois après leur dernier match à domicile. Les Sochaliens ont donc gâté leurs 5 mille supporteurs, affluence maximale autorisée par le protocole sanitaire, en leur offrant un beau match et un beau succès pour cette deuxième journée de Ligue 2. Joseph Lopy et le capitaine, Gaëtan Weissbeck, sont les buteurs du soir pour les jaune et bleu. Troyes a bien réduit l'écart en toute fin de match, mais ces frayeurs de dernière minute n'ont pas suffi à gâcher la fête.

Lopy se fait pardonner

Sochaux a donc réussi son retour à domicile. A double titre d'ailleurs pour Joseph Lopy, le premier buteur, revenu au FCSM cette saison après 5 ans d'exil. Avec Orléans, il avait pris la fâcheuse habitude de marquer contre son club formateur. Le milieu de terrain sénégalais a remis les pendules à l'heure ce samedi "C'est vrai que pour moi, revenir à la maison, pour mon premier match à Bonal, marquer (28ème minute, en poussant au fond des filets une balle relâchée par le portier troyen après un bon rush de Chris Bédia, très bon pour sa première titularisation à la pointe de l'attaque sochalienne en l'absence de Yann Kitala, blessé), et avec la victoire derrière, on ne peut pas rêver mieux" jubile le Sochalien.

"On est surtout content d'avoir pris les trois points, d'avoir produit un match solide" ajoute-il, à peine pertubé par le but troyen en toute fin de match "Peur non, mais tu trembles un peu, c'est ça qui fait la beauté du foot, mais bon, on sait que dans ces matches très serrés, prendre l'avantage c'est important. Et puis après deux journées de championnat, ce ne sont pas les meilleures équipes qui gagnent, ce sont celles qui ont le plus la rage, le plus la gnaque !" conclut Lopy.

"Le foot que j'aime" - Omar Daf, coach du FCSM

Soirée parfaite aussi pour Omar Daf. L'entraîneur du FCSM a aimé son équipe ce samedi soir "Je suis un coach heureux, c'est le foot que j'aime. Mes joueurs ont su marquer dans les moments clés et bien géré les passages plus compliqués. Je crois que nos supporteurs ont pris du plaisir en voyant cette équipe jouer de cette manière-là" témoigne le technicien sénégalais, juste chagriné par la sortie sur blessure d'Abdallah Ndour, l'arrière gauche est touché à la cuisse.

Les supporteurs de Sochaux avaient eu le nez creux !!!!!

La merveille de coup-franc de Weissbeck en bouquet final

Le FCSM, même chahuté, a tenu bon en se montrant efficace en contre-attaque, son arme fatale. Mais sans quelques parades décisives de son gardien de but, Maxence Prévot (encore fébrile néanmoins sur certaines relances), l'affaire aurait pu mal tourner. Alors que Troyes manque d'un rien d'égaliser après justement un arrêt extraordinaire de Prévot, c'est le capitaine des jaune et bleu qui va faire se lever le public de Bonal.

Sur un coup-franc à 20 mètres, Gaëtan Weissbeck, dépose une merveille de frappe enroulée au-dessus du mur champenois "Ca fait plaisir, on le travaille beaucoup à l'entraînement, ça paye mais pourvu que ça dure pour que je sois le plus décisif possible toute la saison" lâche le 2ème buteur sochalien, galvanisé par la présence de ses proches en tribunes "Mes parents, mes amis, ma copine sont là à Bonal à chaque match, Strasbourg n'est pas loin, j'ai cette chance de les avoir, ça me pousse encore plus, on veut les rendre fiers" conclut le jeune alsacien. Il n'y a pas que la famille du capitaine du FCSM qui est fier de lui et de son équipe, tous les supporteurs de Sochaux le sont aussi, heureux surtout de voir les jaune et bleu co-leaders de la Ligue 2. Un statut qu'il faudra défendre dans deux semaines à Toulouse, en pleine crise après sa nouvelle déconvenue à Grenoble (5-3).

Avec 5 mille spectateurs, la rencontre contre Troyes s'est jouée à "guichets fermés", dans la limite d'accueil du public imposée par les contraintes sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. Les plus fidèles ont répondu présent !