Ligue 2 : Retour à vide déconseillé pour l'ASNL à Nîmes

Quand on voit certaines sommes dans le football de haut niveau, on s'étonne toujours au final que cela se résume, sur le terrain, à "quelques détails". C'est en tout cas ce qu'explique Benoit Pedretti, l'entraîneur, et au vu de la situation de son équipe, on ne peut que constater qu'il a raison. A quoi se sont résumées les 180 minutes et quelques des 2 derniers matchs de championnat? 2 corners encaissés, 1 ou 2 parades de Trott, 1 pénalty et un contre, voilà pour les rares dangers concédés en gros, mais cela fait quand même 2 défaites au final. Et à l'inverse toujours, pas mal d'occasions créées, mais trop peu de converties.

"Pas de surprise, c'est pour cela qu'il faut relever la tête"

Objectif rebond donc pour l'ASNL car il s'agit de ne pas se laisser décrocher au classement alors que le 19è est déjà à plus qu'une victoire d'écart (4 points). Mais pas de raison de s'alarmer pour Benoit Pedretti "Le 1er jour où j'étais là je vous l'ai dit, on sera surement relégable à la trêve et sûrement à la dernière place. On aimerait toujours faire mieux, mais il n'y a pas de surprise et c'est pour cela qu'il faut relever la tête".

Pour cela, les 25 derniers mères d'un côté et de l'autre du terrain seront l'élément à dompter. Mais Benoit Pedretti veut tout de même rappeler quelques priorités "Je n'en voudrai jamais à un attaquant s'il tire, même s'il rate ou si le gardien l'arrête, un attaquant doit toujours avoir envie de tenter et parfois j'ai l'impression que nos attaquants préfèrent faire la passe [...] Et puis un défenseur il doit aimer défendre, je m'en fous qu'il fasse des transversales de 50m"

En face, les nîmois, 12è ont pris une peu de distance avec la zone de relégation après un bon mois de novembre, mais ils restent sur une défaite à Rodez. Un club pris dans des tensions entre président, supporters et même la mairie, du coup les groupes de supporters nîmois boycottent les matchs à domicile. Cela devrait donc sonner creux ce samedi aux Costières.

Le groupe nancéien

2 absences derrière : Abdelhamid El Kaoutari, suspendu et William Bianda, blessé aux ischios. Benoit Pedrretti devra trouver d'autres formules en défense ce samedi à Nîmes.

Le groupe retenu par Benoit Pedretti - ASNL

Les matchs et le classement de cette 18è journée de Ligue 2

Rencontre à vivre sur France Bleu

RDV dès 18H30 pour l'avant-match ou sur francebleu.fr