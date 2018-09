Maxppp et Fotor

Le Havre, France

Le HAC sur France Bleu Normandie

Bienvenue au Club

L’émission football de France Bleu Normandie quitte la case du lundi et arrive le mardi, entre 18h35 / 19h.

Chaque mardi : un invité en direct (joueurs, dirigeants, staff, anciens joueurs, culture, etc...)

Le premier mardi du mois : talk avec les confrères de la presse locale et/ou nationale, ligne ouverte pour les auditeurs. Un supporter est aussi sélectionné sur twitter ou facebook et participe en direct, en fil rouge et en studio, durant toute l’émission.

L'émission est animée par Bertrand Queneutte. Avec ses invités, il revient sur l'actualité du HAC, de la Ligue 2, et du football dans la région.

Les matchs du HAC en direct

Tous les matchs du HAC sont retransmis en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte au commentaire.

Consultant : Alexis Bertin (ancien joueur & capitaine du HAC) est consultant pour tous les matchs à domicile, et pour les grosses affiches à l’extérieur.

(ancien joueur & capitaine du HAC) est pour tous les matchs à domicile, et pour les grosses affiches à l’extérieur. Facebook Live : une ½ heure avant le coup d’envoi, un Facebook Live est mis en place depuis le stade. Présentation du match et échanges avec les internautes / supporters.

est mis en place depuis le stade. Présentation du match et échanges avec les internautes / supporters. Invité mi-temps à domicile : En route vers la Coupe du Monde féminine 2019 avec une interview d’une des joueuses du HAC .

avec une . Invité mi-temps à l’extérieur : En direct de la Cavée avec une interview d’un des acteurs du centre de formation du HAC.

avec une du HAC. Conférence de presse d’après match en direct (à domicile) : à partir du 21 septembre, France Bleu Normandie retransmet en direct la conférence de presse d'après match.

Les deux entraîneurs et un joueur havrais passent à notre micro, juste après la rencontre.

Tous les sports sur France Bleu Normandie

La Minute Sport

Du lundi au vendredi, cette chronique constitue le rendez-vous sport de la matinale de France Bleu Normandie, à 6h10 et 7h50.

Lundi : retour sur le dernier match du HAC

Mardi : reportage sur un club / sportif normand

Mercredi : Retour sur le Bienvenue au Club de la veille

Jeudi : Reportage sur un club / sportif normand

Vendredi : Un invité sport en deux parties ; mise en avant du gros événement sport du week-end.

Journal des Sports

Le samedi et le dimanche, France Bleu Normandie propose en direct deux éditions du journal des sports, à 8h05 et 10h05. Le "trois minutes sport" balaie l'actualité sportive du week-end dans la région (résultats, analyses, interviews, etc...)