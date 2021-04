Ligue 2 : Revivez la très belle victoire du Clermont Foot contre Amiens (3-0) dans les conditions du direct !

Johan Gastien a marqué son premier but en 85 matchs avec Clermont !

Le Clermont Foot n'a pas été parfait dans le jeu, mais en battant largement Amiens (3-0), en match en retard de la 29e journée, il a envoyé un message : il faudra compter avec lui pour la course à la montée en Ligue 1 !

Des buts de Dossou (7e), Bayo (69e) et Gastien (85e) ont permis au Clermont Foot de remettre son calendrier à jour, mais surtout de récupérer la deuxième place de Ligue 2, synonyme de montée directe en Ligue 1 ! Clermont est à trois points de Troyes, le leader, et prend deux points d'avance sur Grenoble (4e) et quatre sur le Paris FC (5e).

Revivez cette belle victoire avec les commentaires de Jean-Luc Guillet, Thierry Coutard, et Léo Corcos.

Prochain match samedi, 15h, au stade Gabriel-Montpied, contre Le Havre ! Ce sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne !