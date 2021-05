Ligue 2 : Revivez les meilleurs moments de la très belle victoire du Clermont Foot contre Grenoble (1-2) !

Jim Allevinah a marqué un but et provoqué un penalty contre Grenoble !

Grenoble n'avait jamais été vaincu à domicile cette saison... et pourtant, le Clermont Foot l'a fait ! Grâce à Allevinah (19e) et Bayo (45+2), contre un but de Semedo (90+1), les Auvergnats ont battu les Rhône-Alpins, et ont consolidé leur deuxième place, sept points devant Toulouse (3e, et qui a deux matchs en retard). Surtout, Clermont s'est assuré le podium : il finira au pire sur la 3e place. Mais ce sont bien les deux premières que le club rouge et bleu vise, celles qui mènent directement à la Ligue 1, sans passer par les barrages...

Deux victoires encore, et Clermont y sera, en Ligue 1 ! A moins que Toulouse ne chute avant...

En attendant le prochain match, samedi 8 mai à 20h au Montpied, revivez les meilleurs moments de la victoire contre Grenoble, hier soir, comme si vous y étiez !