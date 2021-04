Ligue 2 : revivez les meilleurs moments du match Pau-Clermont Foot (2-1) dans les conditions du direct !

A l'image de Vital N'Simba, en difficulté pendant le match et bousculé par une entreprenante équipe paloise, Clermont s'est incliné dans le Béarn (2-1)

Le Clermont Foot 63 avait pourtant ouvert le score, grâce à Jason Berthomier (29e), mettant fin à la disette clermontoise qui durait depuis deux matchs. Mais malgré une évidente supériorité technique, le Clermont Foot n'a pas fait le break, et s'est fait punir, d'abord par George (52e) puis Beusnard en toute fin de match (91e).

Une défaite, conjuguée à la victoire de Grenoble, qui pousse Clermont à la 4e place, un point derrière les Isérois, à deux points de Toulouse (2e, qui joue lundi contre Guingamp) et à six points de Troyes, le leader. Et derrière, ça pousse, puisque le Paris FC n'est qu'à un petit point des Auvergnats.

Revivez les meilleurs moments du match, dans les conditions du direct.

Les meilleurs moments du match entre Pau et le Clermont Foot avec Jean-Luc Guillet, Christian Sempé, et Léo Corcos Copier

Le Clermont Foot devra se rattraper dès mercredi contre Amiens, en match en retard de la 29e journée. Coup d'envoi à 19h au Montpied, mais branchez-vous pour l'avant-match dès 19h30, avec Jean-Luc Guillet. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne